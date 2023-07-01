Arka Sokaklar'dan giden gidene! 18. sezonda bu isimleri göremeyeceksiniz

Kanal D'nin sevilen dizilerinden olan Arka Sokaklar geçtiğimiz yıl yapımcısı Türker İnanoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle 638. bölümde yayın hayatına ara vermişti. Ancak bu ara süresi daha da uzamıştı. Türker İnanoğlu, dizinin haklarını bedelsiz olarak Kanal D İç Yapımlar'a devretti. Arka Sokaklar'ın yeni sezonunun heyecanla beklenen çekimleri ağustos ayında başlaması beklenirken diziden bomba bir isim ayrıldı.