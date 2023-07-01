Arka Sokaklar'dan giden gidene! 18. sezonda bu isimleri göremeyeceksiniz

Kanal D'nin sevilen dizilerinden olan Arka Sokaklar geçtiğimiz yıl yapımcısı Türker İnanoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle 638. bölümde yayın hayatına ara vermişti. Ancak bu ara süresi daha da uzamıştı. Türker İnanoğlu, dizinin haklarını bedelsiz olarak Kanal D İç Yapımlar'a devretti. Arka Sokaklar'ın yeni sezonunun heyecanla beklenen çekimleri ağustos ayında başlaması beklenirken diziden bomba bir isim ayrıldı.
HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR
Arka Sokaklar yeni sezonuyla seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kanal D'nin İç Yapımlar ekibinin yönettiği ve D Media'nın devraldığı dizi için çalışmalar başladı.
FLAŞ AYRILIK
Yeni sezonda bir ayrılık yaşandığı haberleri son döneme damgasını vurdu. Uzun yıllardır Selin karakterine hayat veren deneyimli oyuncu Oya Okar diziye veda etti.