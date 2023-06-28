Gönül Dağı'ndaki yeni Dilek'e selam verin! Seyirci Gülsim Ali'yi beklerken o çıkageldi

Gönül Dağı'nın sezon finaliyle birlikte izleyiciler yaz aylarının ardından gelecek olan yeni sezonu heyecanla beklemeye başladı. Dizi oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başarmış durumda. Yeni sezonun izleyicilere yeni maceralar ve sürprizler sunması bekleniyor. Dizinin son haftalarında ise beklenmedik bir geri dönüş olayı yaşandı.