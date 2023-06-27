Teşkilat dizisinde seyirciyi ters köşe yatıracak ayrılık kararı! Başrolün gitmesi beklenirken...

Yeni sezonu merakla beklenen "Teşkilat" dizisi, TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşmaya devam edecek. Ancak oyuncularla dördüncü sezon anlaşmaları henüz yapılmadığı için hangi karakterlerin öleceği veya kalacağı bilinmiyor. Bu süreçte dizinin önemli karakterlerinden Halit Başkan'ı canlandıran Turgut Tunçalp Instagram hesabından bir veda mesajı paylaşarak ayrılığını duyurdu.
Ünlü oyuncu sosyal medyada paylaştığı gönderide "Sevgili Teşkilat ailesi, başta yapımcımız Timur Savcı ve Burak Sağyaşar olmak üzere yayıncı kuruluşumuz TRT 1'e, tüm çalışma arkadaşlarıma ve ekibe, bu muhteşem deneyim ve bana kattıkları için teşekkür ederim.
Tims&B ailesiyle yollarımızın kesilip tekrar kesişmesini dilerim. Yeni projelerde başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.