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    • Magazin
    • 27.06.2023 12:24
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    • 27.06.2023 12:24
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    Laz Ziya'nın bir numaralı düşmanıydı! Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri 20 yıl sonra ortaya çıktı

    2003-2016 yılları arasında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizilerde Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca ve Özgü Namal gibi pek çok ünlü isim yer aldı. Dizide yer alan karakterler hala sosyal medyada büyük bir etki oluşturmaya devam ediyor. Dizinin efsane karakterlerinden birisi olan ünlü oyuncu yıllar sonra setlere dönme kararı verdi. Güzel oyuncunun yaptığı son paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu.

    Kurtlar Vadisi’nin efsane isminden sürpriz proje!

    Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu yıllar sonra setlere dönüyor. Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizilerde onlarca isim yer aldı ve hala dizi, efsanevi karakterleriyle hala sosyal medyada büyük bir etki oluşturmaya devam ediyor. Dizinin efsane karakterlerinden birisini canlandıran ünlü oyuncu yıllar sonra setlere geri döndü ve bu anları sosyal medyada paylaştı.

    Müge Ulusoy Kurtlar Vadisi'nde İstemi Betil'in canlandırdığı Laz Ziya'nın kızı Meral Yılmaz karakterini oynamıştı.

    Dizide babası Laz Ziya'yı öldürmeye çalışan Meral karakteri, ablası Nesrin tarafından öldürülmüştü.

        Güzel oyuncu yıllar sonra setlere geri dönme kararı aldı ve yeni projesini de duyurdu.

        Ünlü oyuncu, Nihat Özcan'ın yönetmenliğini yaptığı Kapı dizisinde, iş insanı eşinden şiddet gören ve sekiz yaşında bir oğlu olan cemiyet hayatının ünlü ismi Sevgi karakterini canlandıracak.

        Müge Ulusoy'un yer alacağı Kapı dizisi merakla beklenen yapımlar arasında yer almaya başladı.

            "SETLERE ARA VERDİĞİM YERDEN DEVAM"

            Yeni projesini sosyal medya hesabından yayınladığı bir fotoğrafla duyuran Ulusay, "Setlere ara verdiğim yerden devam, çok özlemişim. TRT dijital kanalı Tabii'nin Kapı dizisinden. Sevgili Dilek Türker, Müfit Kayacan ve Tuğba Daştan ile set anımız" notunu paylaşımına ekledi.
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            Haberler Magazin Laz Ziya'nın bir numaralı düşmanıydı! Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri 20 yıl sonra ortaya çıktı
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