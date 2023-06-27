Laz Ziya'nın bir numaralı düşmanıydı! Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri 20 yıl sonra ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu yıllar sonra setlere dönüyor. Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizilerde onlarca isim yer aldı ve hala dizi, efsanevi karakterleriyle hala sosyal medyada büyük bir etki oluşturmaya devam ediyor. Dizinin efsane karakterlerinden birisini canlandıran ünlü oyuncu yıllar sonra setlere geri döndü ve bu anları sosyal medyada paylaştı.