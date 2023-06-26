Al Sancak dizisinde yüreklere dokunacak ayrılık depremi! Daha ilk bölümde bağları koparacaklar

İlk sezon boyunca izleyicileri ekranlara kilitleyen Al Sancak dizisi eylül ayında büyük bir merakla beklenen 2. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Sezon finalinin ardından ise diziyle ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Söylentilere göre, yeni sezonda diziden bir ismin ayrılacağı konuşuluyor. Al Sancak dizisinin 2. sezonuyla ilgili resmi açıklamaların yakın zamanda yapılması ve dizinin hayranlarının heyecanını daha da artırması bekleniyor. Söylentilere göre bir isim diziye veda edecek.