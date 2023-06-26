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    • Magazin
    • 26.06.2023 16:21
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    • 26.06.2023 16:21
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    Al Sancak dizisinde yüreklere dokunacak ayrılık depremi! Daha ilk bölümde bağları koparacaklar

    TRT 1 ekranlarının sevilen yapımlarından olan Al Sancak ilk sezonuyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizi yaz tatiline girmiş olsa da takipçilerini merak içinde bıraktı. Özellikle Nadia karakterine hayat veren Gülsim Ali'nin performansı büyük ilgi gördü. Şimdi ise gözler Al Sancak'ın 2. sezonunda yaşanacak gelişmelere çevrildi. Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan'ın başrollerini paylaştığı Al Sancak dizisi sezon finaliyle ekranlara veda etti.

    Al Sancak dizisinde flaş gelişme!

    İlk sezon boyunca izleyicileri ekranlara kilitleyen Al Sancak dizisi eylül ayında büyük bir merakla beklenen 2. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Sezon finalinin ardından ise diziyle ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Söylentilere göre, yeni sezonda diziden bir ismin ayrılacağı konuşuluyor. Al Sancak dizisinin 2. sezonuyla ilgili resmi açıklamaların yakın zamanda yapılması ve dizinin hayranlarının heyecanını daha da artırması bekleniyor. Söylentilere göre bir isim diziye veda edecek.

    SÜRPRİZ İDDİA!

    Gülsim Ali, Al Sancak Nadia karakteriyle adından söz ettirdi. Güzel oyuncu, Gönül Dağı'ndan sonra Al Sancak dizisi ile ekranlara geri döndü.

    Güzel oyuncunun dizinin 2. sezonunda yer almayacağı iddia ediliyor. Gülsim Ali İlhan oyunculuğuyla olduğu kadar setteki enerjisi ve neşesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

        Al Sancak dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan genç oyuncu set arkadaşlarıyla olan yakın dostluklarıyla da adından söz ettiriyor.

        Uğur Güneş ve güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan'ın başrollerinde yer aldığı Al Sancak sezon finali bölümüyle kısa süreliğine ekranlara veda etti.

        Her bölümüyle sosyal medyada da büyük ses getiren Al Sancak dizisinin 2. sezonunda bomba bir ayrılık yaşanacağı iddia edildi.
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            Haberler Magazin Al Sancak dizisinde yüreklere dokunacak ayrılık depremi! Daha ilk bölümde bağları koparacaklar
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