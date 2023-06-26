Al Sancak dizisinde yüreklere dokunacak ayrılık depremi! Daha ilk bölümde bağları koparacaklar

İlk sezon boyunca izleyicileri ekranlara kilitleyen Al Sancak dizisi eylül ayında büyük bir merakla beklenen 2. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Sezon finalinin ardından ise diziyle ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Söylentilere göre, yeni sezonda diziden bir ismin ayrılacağı konuşuluyor. Al Sancak dizisinin 2. sezonuyla ilgili resmi açıklamaların yakın zamanda yapılması ve dizinin hayranlarının heyecanını daha da artırması bekleniyor. Söylentilere göre bir isim diziye veda edecek.
SÜRPRİZ İDDİA!
Gülsim Ali, Al Sancak Nadia karakteriyle adından söz ettirdi. Güzel oyuncu, Gönül Dağı'ndan sonra Al Sancak dizisi ile ekranlara geri döndü.
Güzel oyuncunun dizinin 2. sezonunda yer almayacağı iddia ediliyor. Gülsim Ali İlhan oyunculuğuyla olduğu kadar setteki enerjisi ve neşesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.