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    • Magazin
    • 24.06.2023 10:30
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    • 24.06.2023 10:30
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    Entübe ne demek? Özkan Uğur kimdir, kaç yaşında? Özkan Uğur sağlık durumu nasıl? Özkan Uğur hasta mı, ne oldu, hastalığı ne?

    MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur'un entübe edildiği iddia edildi. Bu noktada internet arama motorlarında 'Özkan Uğur hasta mı, ne oldu, hastalığı ne? Özkan Uğur sağlık durumu nasıl? Entübe ne demek? Özkan Uğur kimdir, kaç yaşında?' soruları sıkça araştırılır oldu. İşte son gelişmeler...

    Özkan Uğur hasta mı, ne oldu, hastalığı ne? Özkan Uğur sağlık durumu nasıl? Entübe ne demek? Özkan Uğur kimdir, kaç yaşında?

    MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur'un entübe edildiği iddia edildi. Bu noktada internet arama motorlarında 'Özkan Uğur hasta mı, ne oldu, hastalığı ne? Özkan Uğur sağlık durumu nasıl? Entübe ne demek? Özkan Uğur kimdir, kaç yaşında?' soruları sıkça araştırılır oldu. İşte son gelişmeler...

    ENTÜBE ETMEK NE DEMEK?

    Entübe, hastanın durumuna verilen isimdir. Entübe edilen hasta artık "entübe" olarak ifade edilir. Yani ağızdan ilerletilerek soluk borusuna endotrakeal tüp adı verilen bir tüp yerleştirilmiştir. Entübasyon işlemi, hastanın anestezi, sedasyon ya da şiddetli hastalık sırasında rahat nefes almasına yardımcı olmak için yapılmaktadır.

    ÖZKAN UĞUR HASTA MI, HASTALIĞI NE?

    MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur, 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı.

    Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Özkan Uğur, Temmuz 2020'de "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim" demişti.

        2 yıl sonra Özkan Uğur'dan üzen Haber gelmiş, ünlü sanatçı tekrar tedavi sürecini başlamıştı. Uğur, bir yıl önce hastalığının nüksettiğini duyurmuştu:

        "AKILLI İLAÇ TEDAVİSİNE BAŞLADIM"

        "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle…."

        ÖZKAN UĞUR KİMDİR?

        17 Ekim 1953 yılında İstanbul'da doğan Raif Özkan Uğur, ailenin beşinci çocuğu.

        MFÖ'DE YER ALMAYA BAŞLADI

        1980'lerin başında Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner, ünlü isimlerin de arkasında çalıp para biriktirdiler.1980-1983 tarihleri arasında Fuat Güner'le birlikte, Ferhan Şensoy'un "Şahları da Vururlar" ve "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak yer aldı. 1984'te MFÖ olarak ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnız ile şöhreti yakaladılar.
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        Haberler Magazin Entübe ne demek? Özkan Uğur kimdir, kaç yaşında? Özkan Uğur sağlık durumu nasıl? Özkan Uğur hasta mı, ne oldu, hastalığı ne?
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