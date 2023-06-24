2 yıl sonra Özkan Uğur'dan üzen Haber gelmiş, ünlü sanatçı tekrar tedavi sürecini başlamıştı. Uğur, bir yıl önce hastalığının nüksettiğini duyurmuştu:

"AKILLI İLAÇ TEDAVİSİNE BAŞLADIM"

"Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle…."