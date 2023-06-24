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    • Magazin
    • 25.06.2023 13:28
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    • 25.06.2023 13:29
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    EDHO'dan sonra bir kez daha buluşacaklar! Ben Bu Cihana Sığmazam'a en güzel çağını yaşatacak transfer!

    Sevilen dizi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 2. sezon hazırlıkları başladı ve diziye sürpriz bir oyuncu transferi yapılacağı iddiaları gündemi sallıyor. İlk sezonuyla büyük bir izleyici kitlesi kazanan dizi ikinci sezonunda da heyecanı ve merakı artırmaya hazırlanıyor. Son olarak kulislerde ortaya atılan transfer iddialarının ardından dizi severler ve izleyiciler arasında büyük bir merak başladı.

    BBCS izleyicisinden sürpriz istek!

    Popüler televizyon dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam büyük bir sürpriz transfer iddiasıyla gündeme geldi. Diziye katılacağı iddia edilen ünlü isimle ilgili iddialar BBCS hayranları ve dizi tutkunları arasında büyük bir heyecan yarattı. Şimdi izleyiciler bu nedenle Ben Bu Cihana Sığmazam hayranları büyük bir heyecanla yeni sezonu bekliyor. Kulislerde transfer iddialarının ortaya çıkmasıyla birlikte dizinin takipçileri diziye hangi isimlerin katılacağını merak ediyor.

    SÜRPRİZ İDDİA!

    İddialara göre diziye katılacak yeni bir karakterin diziye büyük bir renk katacağı ve hikayeye yeni bir soluk getireceği konuşuluyor.

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 2. sezon transfer iddialarıyla birlikte dizinin takipçileri hangi ünlü oyuncunun kadroya katılacağını merakla bekliyor.

        İlk sezonunda izleyicileri kendine hayran bırakan dizi 2. sezonunda da aynı başarıyı sürdürebilmek adına güçlü bir kadroya sahip olmayı hedefliyor.

        Olgun Şimşek'in popüler dizi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın kadrosuna katılacağına dair ortaya atılan iddialar dizi tutkunlarını heyecanlandırdı.

        Bilindiği üzere Olgun Şimşek EDHO'da Kimsesiz Yaşar karakteriyle çok konuşulmuştu.
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            Haberler Magazin EDHO'dan sonra bir kez daha buluşacaklar! Ben Bu Cihana Sığmazam'a en güzel çağını yaşatacak transfer!
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