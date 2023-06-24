EDHO'dan sonra bir kez daha buluşacaklar! Ben Bu Cihana Sığmazam'a en güzel çağını yaşatacak transfer!

Popüler televizyon dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam büyük bir sürpriz transfer iddiasıyla gündeme geldi. Diziye katılacağı iddia edilen ünlü isimle ilgili iddialar BBCS hayranları ve dizi tutkunları arasında büyük bir heyecan yarattı. Şimdi izleyiciler bu nedenle Ben Bu Cihana Sığmazam hayranları büyük bir heyecanla yeni sezonu bekliyor. Kulislerde transfer iddialarının ortaya çıkmasıyla birlikte dizinin takipçileri diziye hangi isimlerin katılacağını merak ediyor.