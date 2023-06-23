Özkan Uğur hasta mı, ne oldu, hastalığı ne? Özkan Uğur sağlık durumu nasıl? Entübe ne demek? Özkan Uğur kimdir, kaç yaşında?

Kanserle mücadele eden şarkıcı Özkan Uğur'un üç aydır yoğun bakımda olduğu ve son olarak bugün entübe edildiği iddia edildi. Ünlü ismin vücudundaki kanserli hücrelerinin temizlendiği ancak böbrekleriyle ilgili sorun yaşadığı belirtildi. Ortaya atılan iddiayla ilgili Uğur cephesinden henüz herhangi bir açıklama gelmezken 'Entübe edildi ne demek?' sorusu sıkça araştırılmaya başlandı.