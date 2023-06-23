Özkan Uğur hasta mı, ne oldu, hastalığı ne? Özkan Uğur sağlık durumu nasıl? Entübe ne demek? Özkan Uğur kimdir, kaç yaşında?

Kanserle mücadele eden şarkıcı Özkan Uğur'un üç aydır yoğun bakımda olduğu ve son olarak bugün entübe edildiği iddia edildi. Ünlü ismin vücudundaki kanserli hücrelerinin temizlendiği ancak böbrekleriyle ilgili sorun yaşadığı belirtildi. Ortaya atılan iddiayla ilgili Uğur cephesinden henüz herhangi bir açıklama gelmezken 'Entübe edildi ne demek?' sorusu sıkça araştırılmaya başlandı.
ENTÜBE ETMEK NE DEMEK?
Entübe, hastanın durumuna verilen isimdir. Entübe edilen hasta artık "entübe" olarak ifade edilir. Yani ağızdan ilerletilerek soluk borusuna endotrakeal tüp adı verilen bir tüp yerleştirilmiştir. Entübasyon işlemi, hastanın anestezi, sedasyon ya da şiddetli hastalık sırasında rahat nefes almasına yardımcı olmak için yapılmaktadır.
ÖZKAN UĞUR HASTA MI, HASTALIĞI NE?
MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur, 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı.
Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Özkan Uğur, Temmuz 2020'de "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim" demişti.