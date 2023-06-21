Al Sancak dizisindeki bu ayrılığa mendil dayanmaz! Yürekleri tuzla buz edecekler

Uğur Güneş ile Gülsim Ali İlhan'ın başrollerini paylaştığı Al Sancak dizisi geçtiğimiz haftalarda sezon finali bölümüyle ekranlara veda etti. Perşembe akşamları yayınlanan dizi hikayesi ve oyuncu kadrosuyla yeni sezonda da ekranlara olmaya devam edecek. Dizinin sezon finali bölümünün ardından ortaya bomba bir iddia atıldı. Söylentilere göre bir isim diziye veda edecek.