Al Sancak dizisindeki bu ayrılığa mendil dayanmaz! Yürekleri tuzla buz edecekler

Uğur Güneş ile Gülsim Ali İlhan'ın başrollerini paylaştığı Al Sancak dizisi geçtiğimiz haftalarda sezon finali bölümüyle ekranlara veda etti. Perşembe akşamları yayınlanan dizi hikayesi ve oyuncu kadrosuyla yeni sezonda da ekranlara olmaya devam edecek. Dizinin sezon finali bölümünün ardından ortaya bomba bir iddia atıldı. Söylentilere göre bir isim diziye veda edecek.
SÜRPRİZ İDDİA!
Gülsim Ali, Al Sancak Nadia karakteriyle adından söz ettirdi. Güzel oyuncu, Gönül Dağı'ndan sonra Al Sancak dizisi ile ekranlara geri döndü.
Güzel oyuncunun dizinin 2. sezonunda yer almayacağı iddia ediliyor. Gülsim Ali İlhan oyunculuğuyla olduğu kadar setteki enerjisi ve neşesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.