Teşkilat'ı 2. kez kalbinden vuracak başrol ayrılığı! Çağlar Ertuğrul'dan sonra şimdi de...

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi bu hafta pazar günü sezon finali bölümüyle izleyicilerle vedalaşacak. Murat Yıldırım ve Deniz Baysal'ın başrollerini paylaştığı dizi, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Son bölümde yaşanan olaylar izleyicileri şaşırtmıştı. Dizinin sezon finalinde öyle bir başrol ayrılığı yaşanacak ki görenler şaşıp kalacak.