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    • Magazin
    • 20.06.2023 11:01
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    • 20.06.2023 11:01
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    Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında? Survivor Nefise Karatay nereli, evli mi? Mesleği ne? İşte hayatı hakkında bilgiler

    Survivor finali nedeniyle arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. Yarışmayı yakından takip edenler, "Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte konu hakkında detaylar haberimizde...

    Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında?

    Survivor finali nedeniyle arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. Yarışmayı yakından takip edenler, "Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte konu hakkında detaylar haberimizde...

    NEFİSE KARATAY KİMDİR?

    Survivor Nefise, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. İki çocuklu bir ailenin ferdi olan Nefise'nin ailenin ilk çocuğu olduğu biliniyor. 2023 Survivor yarışmacısı Karatay, şimdilerde 23 yaşında.

    Milli atlet olan Nefise Karatay, uzun atlama ve engelli atlama arasında kalsa da engelli atlamada mutlu olacağını düşünerek bu alana yöneldi. Annesinin adı Güner, babasının adı Mustafa olan sporcunun bir de erkek kardeşi olduğu biliniyor.

        Henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı. Fenerbahçe ile kariyerine başladığı biliniyor.

        İstanbul'a gelerek spor kariyerine profesyonel olarak yön verdi ve ardından ailesi ile İzmir'e yerleşti. 2023 Survivor'da yarışan isimler arasında bulundu.
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        Haberler Magazin Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında? Survivor Nefise Karatay nereli, evli mi? Mesleği ne? İşte hayatı hakkında bilgiler
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