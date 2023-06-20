Ömer dizisinde kalplere mıh gibi saplanacak ayrılık acısı! Pılısını pırtısını toplayıp gönderecekler!

Ömer dizisi 21. bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara kısa süreliğine veda etti. Pazartesi akşamları ekranlara gelen ve büyük bir heyecanla takip edilen dizi sezon finalinde seyircilere sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Star TV'de yayınlanan Ömer dizisiyle ilgili kulislerde konuşulan bilgilere göre Nezahat karakterine hayat veren Zerrin Sümer'in diziden ayrılıyor. Bilindiği üzere Nezahat'in darp edilerek yere düşmesiyle moraller yerle bir oldu.