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    • Magazin
    • 20.06.2023 14:46
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    • 20.06.2023 14:46
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    Ömer dizisinde kalplere mıh gibi saplanacak ayrılık acısı! Pılısını pırtısını toplayıp gönderecekler!

    Star TV'de yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen "Ömer" dizisi geçtiğimiz haftalarda sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın başrollerini paylaştığı dizi ikinci sezonuyla ilgili merakları da şimdiden uyandırmış durumda. Seyirciler "Ömer dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabını ararken ayrılık haberiyle karşılaştı. Bu ayrılık haberi izleyicilerde şok etkisi yarattı.

    Fenomen dizide flaş ayrılık!

    Ömer dizisi 21. bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara kısa süreliğine veda etti. Pazartesi akşamları ekranlara gelen ve büyük bir heyecanla takip edilen dizi sezon finalinde seyircilere sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Star TV'de yayınlanan Ömer dizisiyle ilgili kulislerde konuşulan bilgilere göre Nezahat karakterine hayat veren Zerrin Sümer'in diziden ayrılıyor. Bilindiği üzere Nezahat'in darp edilerek yere düşmesiyle moraller yerle bir oldu.

    FLAŞ GELİŞME!

    Nezahat karakteri Gamze'nin eski eşi Haluk tarafından darp edildi. Nezahat dengesini kaybederek yere düştü ve başını duvara çarptı.

    Hastaneye kaldırılan Nezahat'in beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı.

        Sezon finali bölümünde yer alan sahnede kanlar içinde yere düşen Nezahat'in ikinci sezonda yer almayacağı iddia edildi.

        Söylentilere göre ünlü oyuncu Zerrin Sümer Ömer dizisine veda etti. Zerrin Sümer'in Ömer dizisine veda etmesiyle birlikte seyirciler kadronun nasıl şekilleneceğine odaklandı.

        Ömer dizisinin sezon finaliyle birlikte yeni sezonda seyircileri heyecan dolu bölümler bekliyor.
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            Haberler Magazin Ömer dizisinde kalplere mıh gibi saplanacak ayrılık acısı! Pılısını pırtısını toplayıp gönderecekler!
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