2 kez başrolünü kaybeden Teşkilat'tan seyirciyi kalbinden vuracak karar! Çağlar Ertuğrul'dan sonra şimdi de...

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi bu hafta pazar günü sezon finali bölümüyle izleyicilerle vedalaşacak. Murat Yıldırım ve Deniz Baysal'ın başrollerini paylaştığı dizi, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Son bölümde yaşanan olaylar izleyicileri şaşırtmıştı. Dizinin sezon finalinde öyle bir başrol ayrılığı yaşanacak ki görenler şaşıp kalacak.
BÜYÜK TEHDİT!
Ömer ve Zehra ise birlikte hayaller kurarken üzerlerine bir tehdit gölgesi düşüyor. Zehra, Ömer'le tehdit edilirken gelen kurşun sesiyle Ömer'in ölümüne dair endişeler artıyor.
Güzel günlerin kapısı aralanırken herkesin özlemini çektiği aile sıcaklığı yemek masasında yaşanıyor. Bitirici hamleyi yapmak için son bir şansı kalan Hartley duvara toslayacağından habersizdir.