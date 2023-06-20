Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 20.06.2023 17:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.06.2023 17:03
    ABONE OL

    2 kez başrolünü kaybeden Teşkilat'tan seyirciyi kalbinden vuracak karar! Çağlar Ertuğrul'dan sonra şimdi de...

    TRT 1 ekranlarında büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Teşkilat dizisi sezon finali için heyecanlı bir fragman yayınladı. Her pazar merakla izlenen dizi sezon finaliyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Sezon finali fragmanına göre Teşkilat dizisinin sezon finalinde olaylar beklenmedik bir şekilde gelişiyor. İzleyiciler büyük bir merakla final bölümünün nasıl sonuçlanacağını ve karakterlerin akıbetinin ne olacağını bekliyor. Öte yandan iddialara göre dizide bir başrol ayrılığı yaşanacak.

    Teşkilat’ta flaş ayrılık!

    TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi bu hafta pazar günü sezon finali bölümüyle izleyicilerle vedalaşacak. Murat Yıldırım ve Deniz Baysal'ın başrollerini paylaştığı dizi, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Son bölümde yaşanan olaylar izleyicileri şaşırtmıştı. Dizinin sezon finalinde öyle bir başrol ayrılığı yaşanacak ki görenler şaşıp kalacak.

    BÜYÜK TEHDİT!

    Ömer ve Zehra ise birlikte hayaller kurarken üzerlerine bir tehdit gölgesi düşüyor. Zehra, Ömer'le tehdit edilirken gelen kurşun sesiyle Ömer'in ölümüne dair endişeler artıyor.

    Güzel günlerin kapısı aralanırken herkesin özlemini çektiği aile sıcaklığı yemek masasında yaşanıyor. Bitirici hamleyi yapmak için son bir şansı kalan Hartley duvara toslayacağından habersizdir.

        Fragman son bir şansı olan Hartley'nin beklenmedik bir engelle karşılaşacağına dair ipuçları veriliyor.

        Murat Yıldırım Teşkilat dizisindeki etkileyici performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmış ve karakterine canlılık katmıştı. Ayrılık iddiaları ise izleyiciyi son derece üzdü.

        Ömer karakterinin diziye getirdiği dinamizm ve heyecanın ardından izleyiciler tarafından takdirle karşılanmıştı.
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Akşener kongrede ittifaka saydıracak!
            Haberler Magazin 2 kez başrolünü kaybeden Teşkilat'tan seyirciyi kalbinden vuracak karar! Çağlar Ertuğrul'dan sonra şimdi de...
                loading
                SON DAKİKA