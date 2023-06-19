Yeni Aşk-ı Memnu'da sürpriz başrol değişikliği: Daha başlamadan biletini kesip gönderdiler

Aşk-ı Memnu bu kez sinema perdesinde izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan dizi, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in unutulmaz performanslarıyla izleyiciler tarafından heyecanla izlenmişti. Yapımcılar Aşk-ı Memnu'nun film versiyonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni Bihter karakterini üstlenecek olan isim Farah Zeynep Abdullah olarak açıklandı. Abdullah'ın Bihter rolü ise tartışmalara neden oldu. Yeni Aşk-ı Memnu oyuncu kadrosunu gören izleyiciler şaştı kaldı. Merakla beklenen filmde bu kez Bihter karakterini Farah Zeynep Abdullah canlandırırken Behlül ise Boran Kuzum olacak.