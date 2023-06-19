Kurtlar Vadisi hasretle bekleyenlere önce müjde sonra kötü haber verildi! Meğer yeni sezonun çekimleri...

Kurtlar Vadisi Pusu final yapmasının ardından dijital platformlarda hala etkisini sürdürüyor. Bu yıl yeniden başlama ihtimalinin kulaktan kulaktan yayılmasıyla heyecanlanan hayranlar yeni sezonun neler getireceğini merak ediyor. Geçen yılın sonlarına doğru dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz dizi için Ocak ayında çalışmalara başlayacaklarını ve izleyicilerle buluşacaklarını ifade etmişti. Aylar geçmesine rağmen diziye dair bir duyuru yapılmaması şok etkisi yarattı.
Kurtlar Vadisi'nin ne zaman geri döneceği ve nasıl bir hikayeyle izleyiciyle buluşacağı konusunda belirsizlik sürerken hayranlar umutlarını koruyarak beklemeye devam ediyor.
HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR DENMİŞTİ
Kurtlar Vadisi'nin Ocak ayında izleyici karşısında olması bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı.