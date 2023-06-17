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    • Magazin
    • 17.06.2023 11:01
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    • 17.06.2023 11:01
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    Survivor Nefise Karatay nereli, evli mi? Mesleği ne? Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı hakkında bilgiler

    Survivor 2023 sezonunda büyük bir etki yaratan isimlerden biri olan Nefise Karatay, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki, Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında? Nefise Karatay nereli, evli mi ve mesleği ne? İşte detaylar... Survivor Nefise, 27 Temmuz 1989 tarihinde dünyaya gelmiştir. Dolayısıyla, 2023 yılı itibarıyla 34 yaşındadır. Kendisi Türk vatandaşıdır. İzleyicileri etkileyen güçlü kişiliği ve mücadeleci ruhuyla Survivor 2023 sezonunda ön plana çıkmaktadır.

    Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında?

    Survivor finali nedeniyle arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. Yarışmayı yakından takip edenler, "Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte konu hakkında detaylar haberimizde...

    NEFİSE KARATAY KİMDİR?

    Survivor Nefise, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. İki çocuklu bir ailenin ferdi olan Nefise'nin ailenin ilk çocuğu olduğu biliniyor. 2023 Survivor yarışmacısı Karatay, şimdilerde 23 yaşında.

    Milli atlet olan Nefise Karatay, uzun atlama ve engelli atlama arasında kalsa da engelli atlamada mutlu olacağını düşünerek bu alana yöneldi. Annesinin adı Güner, babasının adı Mustafa olan sporcunun bir de erkek kardeşi olduğu biliniyor.

        Henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı. Fenerbahçe ile kariyerine başladığı biliniyor.

        İstanbul'a gelerek spor kariyerine profesyonel olarak yön verdi ve ardından ailesi ile İzmir'e yerleşti. 2023 Survivor'da yarışan isimler arasında bulundu.
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        Haberler Magazin Survivor Nefise Karatay nereli, evli mi? Mesleği ne? Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı hakkında bilgiler
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