Üç Kız Kardeş'te kantarın topuzunu kaçıracak ayrılık kararı! 3. sezonda Özgü Kaya'nın yerine...

Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D'nin popüler yapımlarından biri olması nedeniyle büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. İkinci sezonunda bazı karakterlerin diziye veda edeceği iddiaları ise seyircileri üzdü. Üçüncü sezon hazırlıklarının sürdüğü diziyle ilgili detaylar yakında netlik kazanması bekleniyor. Yeni sezonda merak edilen tüm sorular yanıt bulacak.