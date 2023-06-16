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    • Magazin
    • 16.06.2023 12:56
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    • 16.06.2023 12:56
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    Üç Kız Kardeş'te kantarın topuzunu kaçıracak ayrılık kararı! 3. sezonda Özgü Kaya'nın yerine...

    Geçtiğimiz günlerde sezon finali yapan Üç Kız Kardeş dizisinin heyecanla beklenen yeni sezon heyecanı başladı. İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan dizi geçtiğimiz sezon finalinde seyircileri şaşırtan olaylarla dolu bir bölümle ekranlara veda etmişti. Sezon finalinde yaşanan olaylar seyirciler başta olmak üzere herkesi şaşırtmıştı. Bu gelişmelerin ardından kulislerde diziyle ilgili önemli iddialar konuşulmaya başlandı. İddialara göre başrol oyuncusu gidiyor. Yerine ise bomba bir isim geliyor.

    Üç Kız Kardeş’te flaş ayrılık iddiası!

    Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D'nin popüler yapımlarından biri olması nedeniyle büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. İkinci sezonunda bazı karakterlerin diziye veda edeceği iddiaları ise seyircileri üzdü. Üçüncü sezon hazırlıklarının sürdüğü diziyle ilgili detaylar yakında netlik kazanması bekleniyor. Yeni sezonda merak edilen tüm sorular yanıt bulacak.

    BOMBA İDDİA!

    Son kulis söylentilerine göre dizinin başrol oyuncusu Özgü Kaya'nın diziden ayrılacağı ve yerine Yağmur Tanrısevsin'in geleceği iddia ediliyor.

    Ancak yapımcı şirket ve oyunculardan henüz resmi bir açıklama gelmediği için bu iddiaların doğruluğu net bir şekilde bilinmiyor.

        ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

        Ünlü oyuncu Özgü Kaya 17 Haziran 1996 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 27 yaşında olan Kaya, 1.68 boyundadır.

        Özgü Kaya eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlamıştır. Oyunculuk kariyerine ilk adımını Adı Efsane dizisiyle atmıştır. 2016 yılında Kanal D'de yayınlanan bu dizide Sibel Yılmaz karakterine hayat vermiştir.

        Daha sonra Özgü Kaya, Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez gibi önemli yapımlarda da yer almıştır. Bu projelerle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmış ve beğeni toplamıştır.
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            Haberler Magazin Üç Kız Kardeş'te kantarın topuzunu kaçıracak ayrılık kararı! 3. sezonda Özgü Kaya'nın yerine...
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