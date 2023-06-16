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    • Magazin
    • 16.06.2023 12:07
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    • 16.06.2023 12:07
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    Alparslan Büyük Selçuklu'dan final öncesi sürpriz geri dönüş! Güzel oyuncuyu apar topar kadroya kattılar!

    Sevilen dizi "Alparslan Büyük Selçuklu"nun 61. bölümüyle birlikte 2 sezonluk serüveni sona eriyor. Başrollerinde Barış Arduç'un yer aldığı Akli Film imzalı diziye konuk oyuncu olarak katılan güzel oyuncu hikayenin önemli karakterlerinden Evdokya'yı canlandıracak. Uzun süredir ekranlardan uzak olan başarılı oyuncu Evdokya karakteriyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Yaşanan bu gelişme izleyici tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Şimdi izleyiciler son bölümleri bekliyor.

    Alparslan Büyük Selçuklu’dan final öncesi sürpriz geri dönüş!

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisi final kararıyla seyircilerini şaşırtmıştı. İlk sezonunda Gizem Karaca tarafından canlandırılan Evdokya karakteri hikayeye geri dönüyor. Dizinin son 2 bölümünde bu karakter hikayenin akışında tekrar yer alacak. Ancak bu kez Evdokya'nın rolü başka bir oyuncu tarafından üstlenilecek.

    SÜRPRİZ TRANSFER!

    Ünlü oyuncu Hande Subaşı başarılı kariyerine tarihi dizilerle devam ediyor. Son olarak "Diriliş Ertuğrul" dizisinde Aykız karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Subaşı yine tarihi bir konuyu ele alan bir yapımın kadrosuna dahil oldu.

    Güzel oyuncu bu kez TRT 1'de yayınlanan "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisinde rol alacak.

        Dizide Romen Diyojen karakterine hayat veren Sarp Levendoğlu'nun sevgilisi Evdokya'yı canlandıran Hande Subaşı geçtiğimiz günlerde dizi setine çıktı.

        Setin ilk gününde büyük bir heyecan yaşayan Subaşı, karakterine hayat vereceği bölümlerin çekimlerine başladı.

        Hande Subaşı'nın dizinin kadrosuna dahil olmasıyla birlikte diziye yeni bir soluk geleceği ve izleyicilerin ilgisini çekeceği düşünülüyor.
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            Haberler Magazin Alparslan Büyük Selçuklu'dan final öncesi sürpriz geri dönüş! Güzel oyuncuyu apar topar kadroya kattılar!
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