Alparslan Büyük Selçuklu'dan final öncesi sürpriz geri dönüş! Güzel oyuncuyu apar topar kadroya kattılar!

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi final kararıyla seyircilerini şaşırtmıştı. İlk sezonunda Gizem Karaca tarafından canlandırılan Evdokya karakteri hikayeye geri dönüyor. Dizinin son 2 bölümünde bu karakter hikayenin akışında tekrar yer alacak. Ancak bu kez Evdokya'nın rolü başka bir oyuncu tarafından üstlenilecek.