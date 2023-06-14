Teşkilat dizisinde acısı yüreklere işleyecek ayrılık kararı! Seyirci duyar duymaz kazan kaldırdı

Pazar günlerinin heyecanla takip edilen dizilerden birisi olan Teşkilat, oyuncu kadrosunda yaşanacak ayrılıklarla gündeme geldi. Dizinin kilit oyuncuları arasında yer alan iki ismin diziye veda etmesi adeta şok etkisi yarattı. Murat Yıldırım ve Deniz Baysal'ın başrollerinde yer aldığı dizide bu hafta bomba gelişmeler yaşandı ve son bölümlerde iki ismin vedası izleyiciyi derin bir kedere sürükledi. İzleyiciler şimdi büyük bir heyecanla bu hafta yayınlanacak bölümü bekliyor.