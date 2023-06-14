SURVIVOR ÖZGÜR KİMDİR?

Survivor Özgür Tetik 1975 yılında Yalova'da dünyaya geldi. Survivor yarışmacısı Tetik şimdilerde 48 yaşındadır. Ortaokulda basketbola ilgi duymaya başladı ve uzun yıllar basketbol oynadı. Uzun süre amatör liglerde oynadı. 1993 yılında kuvvet antrenörlüğü eğitimine başladı.

Hem sporcu hem de antrenör olarak uzun süre kuvvet antrenmanları uyguladı ve uygulattı. Daha sonra 2002 senesinde triathlon ile tanıştı ve olimpik triathlon branşında yarıştı.