Al Sancak'ta sezon finali öncesi soluk kesecek ayrılık kararı! Arkasına bile bakmadan yollayacaklar

Al Sancak dizisinin seyircileri bomba bir ayrılık haberiyle sarsıldı. Son bölümde dizinin önemli karakterlerinden birini canlandıran bir oyuncu beklenmedik bir şekilde diziden ayrılma kararı aldı. Son bölümde yaşanan olaylar izleyicileri şaşırttı. Nihat Altınkaya, Boran karakteriyle izleyicilerin dikkatini çekmiş ve diziye farklı bir renk katmıştı. Bu beklenmedik ayrılık kararı izleyiciler arasında şaşkınlık ve üzüntü yarattı.