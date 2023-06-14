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    • Magazin
    • 14.06.2023 13:44
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    • 14.06.2023 13:44
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    Al Sancak'ta sezon finali öncesi soluk kesecek ayrılık kararı! Arkasına bile bakmadan yollayacaklar

    TRT 1 ekranlarının sevilen dizi projesi Al Sancak'ta beklenmedik bir ayrılık haberiyle gündeme geldi. Dizinin başarılı oyuncularından birisinin diziye veda etmesi büyük şoka neden oldu. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından Boran karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü oyuncu Nihat Altınkaya diziye veda etme kararı aldı. Alınan bu karar dizinin izleyicileri arasında büyük bir şok yaşanmasına neden oldu. Şimdi yeni bölümlerde neler yaşanacağı merak ediliyor.

    Al Sancak’ta sezon finali öncesi bomba ayrılık!

    Al Sancak dizisinin seyircileri bomba bir ayrılık haberiyle sarsıldı. Son bölümde dizinin önemli karakterlerinden birini canlandıran bir oyuncu beklenmedik bir şekilde diziden ayrılma kararı aldı. Son bölümde yaşanan olaylar izleyicileri şaşırttı. Nihat Altınkaya, Boran karakteriyle izleyicilerin dikkatini çekmiş ve diziye farklı bir renk katmıştı. Bu beklenmedik ayrılık kararı izleyiciler arasında şaşkınlık ve üzüntü yarattı.

    FLAŞ AYRILIK!

    Fenomen dizi Al Sancak'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler izleyicilerde büyük şaşkınlık uyandırdı.

    Boran karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Nihat Altınkaya'nın hikayesi son bölümde beklenmedik bir anda bitirildi.

        Son bölümde Ali Yüzbaşı ve Nadia'nın birlikte çalışarak Boran'ı etkisiz hale getirdiği görüldü.

        Ali Yüzbaşı ve Nadia'nın birlikte hareket ederek Boran'ı silahla öldürmesi, dizinin dikkat çeken bir noktası oldu.

        Nihat Altınkaya'nın Al Sancak dizisinden ayrılması dizi hayranları arasında şaşkınlık yarattı.
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            Haberler Magazin Al Sancak'ta sezon finali öncesi soluk kesecek ayrılık kararı! Arkasına bile bakmadan yollayacaklar
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