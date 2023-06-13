Gönül Dağı'nda bardağı taşıracak ayrılık kararı! Pılısını pırtısını toplayıp gönderiyorlar

Geçtiğimiz hafta Gönül Dağı'nda yaşanan son olay izleyenleri derinden etkiledi. Selma Öğretmen karakterini canlandıran Melis Sevinç'in kaza geçirdiği bölüm izleyicileri büyük bir merak içinde bıraktı. Selma Öğretmen'in başına gelen bu olay dizinin gidişatını nasıl etkileyeceği konusunda spekülasyonlara yol açtı.
Her hafta yeni bölümleriyle ekranlara gelen dizi Taner, Veysel ve Ramazan'ın hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Gönül Dağı'nın bu hafta yayınlanacak olan 102. bölümü seyirciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.