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    • Magazin
    • 13.06.2023 16:37
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    • 13.06.2023 16:37
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    Gönül Dağı'nda bardağı taşıracak ayrılık kararı! Pılısını pırtısını toplayıp gönderiyorlar

    Gönül Dağı, Taner, Veysel ve Ramazan'ın hikayelerini izleyicilerle buluşturarak büyük bir hayran kitlesi edindi. Bu hafta yayınlanacak olan 102. bölümü heyecanla beklenen dizi, her hafta olduğu gibi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizinin başarılı kadrosunda ise Berk Atan, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu, Erdal Cindoruk, Ali Düşenkalkar ve Melis Sevinç gibi isimler yer alıyor. Diziyle ilgili ortaya atılan son iddia ise büyük şaşkınlığa neden oldu. İddialara göre sevilen isimlerden birisi diziye veda edecek.

    Gönül Dağı’nda flaş ayrılık iddiası!

    Geçtiğimiz hafta Gönül Dağı'nda yaşanan son olay izleyenleri derinden etkiledi. Selma Öğretmen karakterini canlandıran Melis Sevinç'in kaza geçirdiği bölüm izleyicileri büyük bir merak içinde bıraktı. Selma Öğretmen'in başına gelen bu olay dizinin gidişatını nasıl etkileyeceği konusunda spekülasyonlara yol açtı.

    Her hafta yeni bölümleriyle ekranlara gelen dizi Taner, Veysel ve Ramazan'ın hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

    Gönül Dağı'nın bu hafta yayınlanacak olan 102. bölümü seyirciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

        İzleyiciler Selma Öğretmen'in kaza sonrası durumuyla ilgili gelişmeleri merakla takip ediyor.

        Gönül Dağı'nın 102. bölümü sevilen dizinin tutkulu hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz bölümde yaşanan şok edici olay ise dizinin izleyicilerini derinden etkiledi.

        Diziyle ilgili ortaya atılan son iddia ise büyük şaşkınlığa neden oldu. İddialara göre sevilen isimlerden birisi diziye veda edecek.
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            Akyapı Ticarethane
            Haberler Magazin Gönül Dağı'nda bardağı taşıracak ayrılık kararı! Pılısını pırtısını toplayıp gönderiyorlar
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