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    • Magazin
    • 10.06.2023 22:11
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    • 10.06.2023 22:11
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    Teşkilat dizisine iki kilit isim birden veda etti: Gözyaşları şarıl şarıl aktı

    Pazar günlerinin heyecanla takip edilen dizilerden birisi olan Teşkilat, oyuncu kadrosunda yaşanacak ayrılıklarla gündeme geldi. Dizinin kilit oyuncuları arasında yer alan iki ismin diziye veda etmesi adeta şok etkisi yarattı. Murat Yıldırım ve Deniz Baysal'ın başrollerinde yer aldığı dizide bu hafta bomba gelişmeler yaşandı ve son bölümlerde iki ismin vedası izleyiciyi derin bir kedere sürükledi. İzleyiciler şimdi büyük bir heyecanla bu hafta yayınlanacak bölümü bekliyor.

    Teşkilat dizisine iki kilit isim birden veda etti!

    TRT 1'in heyecanla takip edilen dizisi Teşkilat, pazar akşamları seyircileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Şu ana kadar üç sezon boyunca başarılı bir performans sergileyen dizinin yeni sezonda da devam edeceği konuşuluyor. Öte yandan sezon finali öncesinde diziye iki ismin veda etmesi izleyicileri kahretti. Yeni bölümlerde izleyicileri sürprizlerin ve heyecan dolu anların beklediği ifade ediliyor.

    İKİ KİLİT İSİM BİRDEN VEDA ETTİ

    Gürkan Uygun ve Zeynep Tuğçe Bayat' dizinin hayranlarını şaşırtacak bir şekilde diziden ayrıldı.

    Başarılı performanslarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Gürkan Uygun ve Zeynep Tuğçe Bayat dizide dikkat çeken karakterlerine hayat veriyordu.

        Ancak beklenmedik bir gelişmeyle bu iki başarılı oyuncuyla yollar ayrıldı.

        Diziye damga vuran karakterlerin ayrılacağının duyurulmasıyla birlikte üzüntü ve şaşkınlık havası hakim oldu.

        Gürkan Uygun ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın ayrılacağına dair haberler dizinin ilerleyen bölümlerinde nasıl bir etki yaratacağı konusunda da çeşitli yorumlara neden oldu.
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            Haberler Magazin Teşkilat dizisine iki kilit isim birden veda etti: Gözyaşları şarıl şarıl aktı
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