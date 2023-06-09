KARDEŞLERİM Asiye, Doruk, Ömer öldü mü? Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Yiğit Koçak diziden ayrılacak mı, neden?

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim'in 94. bölüme dair detaylar ortaya çıktı. Ömer ve Sarp, Şevval'in yaptığı çılgınlığın dehşeti içindedirler. Oğulcan, eskiciye verilen tablonun, tüm Eren ailesinin hayatını kurtarabileceğinin hayalini kurarken, Yasmin ve Tolga cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

Orhan ve Şengül, Orhan'a gelen beklenmedik teklif karşısında şaşkına dönerler. Akif, Nebahat'le olan ilişkisiyle ilgili radikal bir karar alır. Ahmetler ile Eren ailesi ve dostları, çıktıkları mutlu yolculukta, Ahmet ve Suzan'a karşı iyice gözünü karartan Şevval'in yapacağı son hamleden habersizdirler.

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!