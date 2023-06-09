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    • Magazin
    • 09.06.2023 22:18
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    • 09.06.2023 22:19
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    KARDEŞLERİM Asiye, Doruk, Ömer öldü mü? Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Yiğit Koçak diziden ayrılacak mı, neden?

    Kardeşlerim 94. bölümüyle 10 Haziran Cumartesi günü ATV'de izleyicisiyle buluşacak. Bu bölümde sezon finali yapacak dizinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. 94. bölüm fragmanını izleyenler ise hemen internet arama motorlarına yöneldi. Peki Kardeşlerimde herkes ölüyor mu? Asiye, Doruk, Ömer, Ahmet, Suzan öldü mü, ölecek mi? Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Yiğit Koçak diziden ayrılacak mı, neden?

    KARDEŞLERİM Asiye, Doruk, Ömer öldü mü?

    Kardeşlerim dizisinin sezon finali ortalığı ayağa kaldırttı. 94. bölümü merakla bekleyenler şoke oldu. Fragman izleyicileri heyecanlandırırken internet arama motorlarında Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü hakkında araştırmalar arttı. 94. bölümde büyük bir kaza geçiren Asiye, Doruk, Ömer, Ahmet ve Suzan'n son durumu merak konusu oldu.

    KARDEŞLERİM ARABADAKİ HERKES ÖLDÜ MÜ?

    Kardeşlerim'in sezon finali bölümünde Asiye, Doruk, Ömer, Ahmet ve Suzan'ın olduğu araç uçurumdan düşüyor. Ancak ölen birilerinin olup olmadığı henüz bilinmiyor. Asiye, Doruk, Ömer, Ahmet, Suzan'ın son durumu yeni bölümle birlikte ortaya çıkacak.

    ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim'in 94. bölüme dair detaylar ortaya çıktı. Ömer ve Sarp, Şevval'in yaptığı çılgınlığın dehşeti içindedirler. Oğulcan, eskiciye verilen tablonun, tüm Eren ailesinin hayatını kurtarabileceğinin hayalini kurarken, Yasmin ve Tolga cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

    Orhan ve Şengül, Orhan'a gelen beklenmedik teklif karşısında şaşkına dönerler. Akif, Nebahat'le olan ilişkisiyle ilgili radikal bir karar alır. Ahmetler ile Eren ailesi ve dostları, çıktıkları mutlu yolculukta, Ahmet ve Suzan'a karşı iyice gözünü karartan Şevval'in yapacağı son hamleden habersizdirler.

    Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!
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    Haberler Magazin KARDEŞLERİM Asiye, Doruk, Ömer öldü mü? Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Yiğit Koçak diziden ayrılacak mı, neden?
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