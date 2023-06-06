Gönül Dağı'nı şah mat edecek dizi belli oldu! 3 yıl sonra ilk kez harekete geçtiler!

TRT dijital platformu TABİİ'nin yeni projelerinden birisine Gönül Dağı dizisinin yapımcı şirketi imza attı. Bu proje Modern Doğu Masalları adlı dizi oldu. Proje aynı yapımcı şirkete ait olan Gönül Dağı dizisiyle benzerlik gösteriyor. Başrollerini Semih Ertürk ve Feyyaz Duman'ın paylaştığı dizide ayrıca Mehmet Atay da önemli bir rol üstleniyor. Modern Doğu Masalları, babalarını kaybetmiş olan iki kardeşin hikayesini anlatıyor.