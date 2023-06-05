Yalı Çapkını'nda sürpriz başrol değişikliği! O ismi apar topar kadrodan çıkardılar!

Star TV'de yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını dizisi, son bölümünde beklenmedik bir olayla gündeme geldi. Fuat karakterinin ölümü, Korhan Ailesi'ni derinden sarsarken, aynı zamanda dizinin takipçilerini de büyük bir şok içinde bıraktı. Fuat'ın ölümüyle birlikte cenaze töreni, tam anlamıyla dramatik bir atmosfere sahne oldu. Dizinin yeni bölümünde ise dramatik olaylar kendini daha da derinleştirecek gibi görünüyor.