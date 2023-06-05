Arka Sokaklar'da ciğerleri parça pinçik edecek başrol vedası! 1. numaralı ismin fişini çektiler. Arka Sokaklar'daki 1 numaralı başrol ayrılık iddiası daha ilk bölümden seyircileri şoka sokacak. 17 yıldır izleyicisi karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisinde izleyicileri sarsacak bir gelişme yaşandı. İlk bölümden bu yana kadroda olan ismin diziye veda edeceği haberi kulislere bomba gibi düştü.