Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Barış Arduç depremi! Kimse bunu beklemiyordu

2020-2021 sezonunda yayınlanan "Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisinin tarih olarak öncesini anlatan ve devam niteliğinde olan "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisi izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyordu. Son olarak Barış Arduç'un diziden ayrılma kararı dizinin geleceği hakkında önemli bir detayı da ortaya çıkardı.
KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU
"Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisi için üzücü bir haber duyuruldu. Bu haber dizinin sadık izleyicileri arasında büyük bir üzüntü yarattı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Barış Arduç'un ayrılık kararının ardından dizinin yapımcısı Emre Konuk, ekibe dizinin final yapacağını bildirdi.