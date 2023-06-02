Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Barış Arduç depremi! Kimse bunu beklemiyordu

2020-2021 sezonunda yayınlanan "Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisinin tarih olarak öncesini anlatan ve devam niteliğinde olan "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisi izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyordu. Son olarak Barış Arduç'un diziden ayrılma kararı dizinin geleceği hakkında önemli bir detayı da ortaya çıkardı.