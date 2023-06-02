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    • Magazin
    • 02.06.2023 13:00
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    • 02.06.2023 13:00
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    Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Barış Arduç depremi! Kimse bunu beklemiyordu

    TRT 1'de iki sezondur yayınlanan popüler dizi Alparslan Büyük Selçuklu için üzücü bir haber ortaya çıktı. Başrol oyuncusunun ayrılık kararı, dizinin geleceğiyle ilgili belirsizlikler doğurdu. Alparslan Büyük Selçuklu'nun başrol oyuncularından birisinin ayrılık kararı vermesiyle birlikte dizi final yapma kararı aldı. Alınan bu karar izleyicide büyük bir üzüntüye neden olurken dizinin final tarihi de belli oldu. Bildirilen son gelişmelere göre dizi o tarihte ekranlara veda edecek.

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisi için flaş karar!

    2020-2021 sezonunda yayınlanan "Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisinin tarih olarak öncesini anlatan ve devam niteliğinde olan "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisi izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyordu. Son olarak Barış Arduç'un diziden ayrılma kararı dizinin geleceği hakkında önemli bir detayı da ortaya çıkardı.

    KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU

    "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisi için üzücü bir haber duyuruldu. Bu haber dizinin sadık izleyicileri arasında büyük bir üzüntü yarattı.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Barış Arduç'un ayrılık kararının ardından dizinin yapımcısı Emre Konuk, ekibe dizinin final yapacağını bildirdi.

        Duyurulan son gelişmelere göre, "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisi 61. bölümüyle ekranlara veda edecek.

        Dizinin final yapma kararı hayranları ve izleyiciler arasında büyük bir hayal kırıklığı yaratmış durumda.

        AVAR'I DERDEST ETTİLER!

        Avar, Alparslan'ın kalbine hançeri saplamış, Alparslan olduğu yere kan revan halde yığılmıştı. Artuk ve Atsız, Avar'ın boynuna kılıçlarını dayamış ve onu derdest etmişti.

            Kavurd, Alparslan'ın yaralı halde devlet işlerinden uzaklaşmasını fırsat bilerek kendi saltanatının zeminini oluşturmak için çalışmalara başlayacak, Seferiye'yi güya Alparslan'ın işlerini kolaylaştırmak için çalıştığına ikna ederek emellerine ulaşmak isteyecek.
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            Türk Telekom
            Haberler Magazin Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Barış Arduç depremi! Kimse bunu beklemiyordu
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