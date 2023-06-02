4. sezon onayı alan Teşkilat dizisinde kantarın topuzunu kaçıracak ayrılıklar! İki ismin biletini kestiler!

TRT 1'in heyecanla takip edilen dizisi Teşkilat, pazar akşamları seyircileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Şu ana kadar üç sezon boyunca başarılı bir performans sergileyen dizinin yeni sezonda da devam edeceği konuşuluyor. Öte yandan sezon finali öncesinde diziye iki ismin veda edeceği iddiası izleyicileri üzdü. Yeni bölümlerde izleyicileri sürprizlerin ve heyecan dolu anların beklediği ifade ediliyor.
İKİ SÜRPRİZ VEDA
Gazeteci Birsen Altuntaş, Gürkan Uygun ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın dizinin hayranlarını şaşırtacak bir şekilde diziden ayrılacağını duyurdu.
Başarılı performanslarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Gürkan Uygun ve Zeynep Tuğçe Bayat dizide dikkat çeken karakterlerine hayat veriyordu.