Al Sancak dizisinde Gülsim Ali depremi! Kimse bunu beklemiyordu!

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alan Al Sancak izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Şüphesiz dizinin en iddialı isimlerinden birisi de Nadia rolündeki Gülsim Ali. Güzel oyuncu dizide Nadia Vanova karakteriyle dikkat çekmeyi başardı. İzleyiciler Gülsim Ali ile ilgili dikkat çeken bir detay fark etti.
Al Sancak Nadia karakteri başlayan yeni diziyle birlikte popüler oldu. Oyuncu Gülsim Ali İlhan 19 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan Al Sancak dizisi ile ekranlara geri döndü.
Uğur Güneş ve güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan'ın başrollerinde yer aldığı Al Sancak yeni bölüm ile seyircinin karşısına çıktı.