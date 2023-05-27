Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında? Cannes Film Festivali'nde ödül alan Merve Dizdar nereli, evli mi? Oynadığı film ve diziler...

Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü laik görülen Merve Dizdar, olayın ardından sosyal medyada trend oldu. Peki, Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında? Cannes Film Festivali'nde ödül alan Merve Dizdar nereli, evli mi? İşte kariyeri hakkında detaylar...
MERVE DİZDAR EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜNÜ ALDI
Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Film, Türkiye'nin ücra bir köyünde zorunlu hizmetini bitiren ve başka bir öğretmen olan Nuray ( Merve Dizdar ) ile karşılaşana kadar ayrılabileceğine dair umudunu yitiren genç resim öğretmeni Samet'i (Deniz Celiloğlu) konu alıyor.
MERVE DİZDAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Merve Dizdar, 25 Haziran 1986'da İzmir'de doğdu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan Merve Dizdar Kadir Has Üniversitesinde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Dizdar, tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp Craft Tiyatro'da devam etmektedir.
İlk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar ve Çılgın Dersane Üniversitede gibi başlıca dizilerin yanı sıra son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide yer aldı. Ayrıca TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir. 2018 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar ile 2021 yılında yollarını ayırmışlardır.