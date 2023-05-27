Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 27.05.2023 22:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.05.2023 22:57
    ABONE OL

    Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında? Cannes Film Festivali'nde ödül alan Merve Dizdar nereli, evli mi? Oynadığı film ve diziler...

    Oyuncu Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde Türkiye’yi gururlandırdı. Bu kapsamda arama motorlarında, "Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında?

    Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü laik görülen Merve Dizdar, olayın ardından sosyal medyada trend oldu. Peki, Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında? Cannes Film Festivali'nde ödül alan Merve Dizdar nereli, evli mi? İşte kariyeri hakkında detaylar...

    MERVE DİZDAR EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜNÜ ALDI

    Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Film, Türkiye'nin ücra bir köyünde zorunlu hizmetini bitiren ve başka bir öğretmen olan Nuray ( Merve Dizdar ) ile karşılaşana kadar ayrılabileceğine dair umudunu yitiren genç resim öğretmeni Samet'i (Deniz Celiloğlu) konu alıyor.

    MERVE DİZDAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

    Merve Dizdar, 25 Haziran 1986'da İzmir'de doğdu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan Merve Dizdar Kadir Has Üniversitesinde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Dizdar, tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp Craft Tiyatro'da devam etmektedir.

    İlk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar ve Çılgın Dersane Üniversitede gibi başlıca dizilerin yanı sıra son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide yer aldı. Ayrıca TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir. 2018 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar ile 2021 yılında yollarını ayırmışlardır.

        MERVE DİZDAR DİZİLERİ

        2023 Ömer Nisa Star Tv

        2021 Kırmızı Oda Gülben Tv8

        2020 Masumlar Apartmanı Gülben TRT 1

        2020 Mucize Doktor Damla Fox

        2017 Vatanım Sensin Efsun Kanal D

        2017 7 Yüz (Büyük Günahlar) Nihal BluTV

        2015 Kertenkele İrem Atv

        2015 Kırgın Çiçekler İrem Atv Konuk Oyuncu

        2014 Beş Kardeş Fatma Kanal D

        2015 Çılgın Dershane Üniversitede Astrolog Özge Show TV

        2013 Doksanlar Selin Atv

        2013 Bir Yastıkta Yeliz Gelin (Konuk Oyuncu) TRT 1

        2012 İnsanlar Alemi Konuk Oyuncu

        2012 Kavak Yelleri Saliha

        MERVE DİZDAR FİLMLERİ

        2023 Kuru Otlar Üstüne

        2022 Tamirhane

        2022 Kar ve Ayı

        2021 Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?

        2020 Eltilerin Savaşı

        2019 Bir Aşk İki Hayat

        2018 Batlır

        2017 Organik Aşk Hikâyeleri

        2017 Körfez

        2016 Yok Artık 2

        2013 Mandıra Filozofu

        2011 Bir Ses Böler Geceyi
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        700 yıllık bir Bursa efsanesi
        Haberler Magazin Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında? Cannes Film Festivali'nde ödül alan Merve Dizdar nereli, evli mi? Oynadığı film ve diziler...
            loading
            SON DAKİKA