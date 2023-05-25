Yalı Çapkını için alınan son karar hayal kırıklığı yaratır! Yeni bölümü bekleyenler dumur olacak!

BİR AYRILIK DAHA!

Kulislerde dilden dile dolaşan bilgilere göre Yalı Çapkını dizisindeki bu ayrılık izleyicileri derinden etkileyecek. Hangi karakterin diziden ayrılacağı ve ayrılık sahnesinin nasıl gerçekleşeceği ise henüz netlik kazanmamış durumda.