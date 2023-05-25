Yalı Çapkını için alınan son karar hayal kırıklığı yaratır! Yeni bölümü bekleyenler dumur olacak!

Ekranların fenomen dizisi Yalı Çapkını'nda bomba gelişmeler yaşanırken gözler yeni bölüme çevrildi. Başrollerini sevilen oyuncuların paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. Dizinin 34. yeni bölümünde izleyicileri şaşırtacak bir gelişme yaşanacak ve bir karakter diziye veda edecek.
BİR AYRILIK DAHA!
Kulislerde dilden dile dolaşan bilgilere göre Yalı Çapkını dizisindeki bu ayrılık izleyicileri derinden etkileyecek. Hangi karakterin diziden ayrılacağı ve ayrılık sahnesinin nasıl gerçekleşeceği ise henüz netlik kazanmamış durumda.
İzleyiciler, heyecanla bekledikleri yeni bölümde bu flaş ayrılığı görmek için 26 Mayıs 2023 Cuma gününü sabırsızlıkla bekliyor.