Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı 19 yıl sonra gerçeği itiraf etti! 1-2 bölüm sonra ölecektim ama...

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 19 yıl sonra gerçeği itiraf etti. Erhan Ufak, "Kurtlar Vadisi'ne nasıl dahil oldunuz?" sorusuna dikkat çekici bir cevap vererek dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, kendisine 3 bölümlük bir şans verildiğini belirterek, başarısız olması durumunda diğer karakterler gibi öleceğini ifade etti. Diziye Necati ve Raci Şaşmaz aracılığıyla dahil olduğunu açıklayan ünlü oyuncu 3 bölümlük süreçte başarılı olmadığı takdirde Güllü Erhan karakterinin öleceğini ve kadrodan ayrılacağını da sözlerine ekledi.
EKİBE İŞTE BÖYLE DAHİL OLDU
Diziye dahil olduğu süreci anlatan Erhan Ufak, "Daha önce oyunculukla ilgili bir düşüncem hiç olmamıştı. Necati (Şaşmaz) ve Raci (Şaşmaz) Bey ile çocukluktan beri tanışıyoruz. Aile dostluğumuz vardı. Beni ekibe dahil ettiler." ifadelerini kullandı.
"3 BÖLÜMLÜK ŞANS VERİLDİ"
Ufak, "Eğitimim olmadığı için 3 bölümlük şans verdiler. 'Kendini kanıtlarsan devam edersin. Eğer kanıtlayamazsan diğer karakterler gibi ölürsün.' dediler. Neyse ki bana verilen şansı değerlendirdim." şeklinde sözlerine devam etti.