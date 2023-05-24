Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı 19 yıl sonra gerçeği itiraf etti! 1-2 bölüm sonra ölecektim ama...

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 19 yıl sonra gerçeği itiraf etti. Erhan Ufak, "Kurtlar Vadisi'ne nasıl dahil oldunuz?" sorusuna dikkat çekici bir cevap vererek dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, kendisine 3 bölümlük bir şans verildiğini belirterek, başarısız olması durumunda diğer karakterler gibi öleceğini ifade etti. Diziye Necati ve Raci Şaşmaz aracılığıyla dahil olduğunu açıklayan ünlü oyuncu 3 bölümlük süreçte başarılı olmadığı takdirde Güllü Erhan karakterinin öleceğini ve kadrodan ayrılacağını da sözlerine ekledi.