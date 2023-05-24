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    • Magazin
    • 24.05.2023 11:30
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    • 24.05.2023 11:30
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    Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 19 yıl sonra gerçeği itiraf etti! 1-2 bölüm sonra ölecektim ama...

    2004 yılında Seyfo Dayı'nın yeğeni olarak Isparta'dan İstanbul'a gelen Güllü Erhan karakteri izleyiciler tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı. Ünlü oyuncu Erhan Ufak tarafından canlandırılan bu karakter kısa sürede dizinin en kilit karakterlerinden oldu. Dizide efsane bir karaktere hayat veren ünlü oyuncu katıldığı bir programda merak edilen soruları yanıtladı. Ufak, Güllü Erhan karakterinin kaderini belirleyen o anı da yıllar sonra ilk kez açıkladı.

    Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı 19 yıl sonra gerçeği itiraf etti! 1-2 bölüm sonra ölecektim ama...

    Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 19 yıl sonra gerçeği itiraf etti. Erhan Ufak, "Kurtlar Vadisi'ne nasıl dahil oldunuz?" sorusuna dikkat çekici bir cevap vererek dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, kendisine 3 bölümlük bir şans verildiğini belirterek, başarısız olması durumunda diğer karakterler gibi öleceğini ifade etti. Diziye Necati ve Raci Şaşmaz aracılığıyla dahil olduğunu açıklayan ünlü oyuncu 3 bölümlük süreçte başarılı olmadığı takdirde Güllü Erhan karakterinin öleceğini ve kadrodan ayrılacağını da sözlerine ekledi.

    EKİBE İŞTE BÖYLE DAHİL OLDU

    Diziye dahil olduğu süreci anlatan Erhan Ufak, "Daha önce oyunculukla ilgili bir düşüncem hiç olmamıştı. Necati (Şaşmaz) ve Raci (Şaşmaz) Bey ile çocukluktan beri tanışıyoruz. Aile dostluğumuz vardı. Beni ekibe dahil ettiler." ifadelerini kullandı.

    "3 BÖLÜMLÜK ŞANS VERİLDİ"

    Ufak, "Eğitimim olmadığı için 3 bölümlük şans verdiler. 'Kendini kanıtlarsan devam edersin. Eğer kanıtlayamazsan diğer karakterler gibi ölürsün.' dediler. Neyse ki bana verilen şansı değerlendirdim." şeklinde sözlerine devam etti.

        "EĞİTİM ALMAYA BAŞLADIM"

        Üç bölümlük süreci de detaylıca anlatan Erhan Ufak, "3. bölümü geçtik ama ben hala senaryoya bakıyordum, 'ölecek miyim' diye...

        Gelen olumlu tepkiler sonrasında eksiklerimi kapatmak için oyunculuk eğitimi almaya başladım." dedi.

        "İZ BIRABİLECEĞİM BİR ROL GELİRSE..."

        Yeni teklifleri değerlendirip değerlendirmeyeceği sorulan ünlü oyuncu bu soruya "O yüzden başka projede yer almadım.
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            Haberler Magazin Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 19 yıl sonra gerçeği itiraf etti! 1-2 bölüm sonra ölecektim ama...
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