Kurtlar Vadisi'nin efsane isminden 19 yıl sonra gelen itiraf! 3 bölüm içinde diziden çıkacaktım ama...

2004 yılında Seyfo Dayı'nın yeğeni olarak Isparta'dan İstanbul'a gelen Güllü Erhan karakteri izleyiciler tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı. Ünlü oyuncu Erhan Ufak tarafından canlandırılan bu karakter kısa sürede dizinin en kilit karakterlerinden oldu. Dizide efsane bir karaktere hayat veren ünlü oyuncu katıldığı bir programda merak edilen soruları yanıtladı. Ufak, Güllü Erhan karakterinin kaderini belirleyen o anı da yıllar sonra ilk kez açıkladı.
EKİBE İŞTE BÖYLE DAHİL OLDU
Diziye dahil olduğu süreci anlatan Erhan Ufak, "Daha önce oyunculukla ilgili bir düşüncem hiç olmamıştı. Necati (Şaşmaz) ve Raci (Şaşmaz) Bey ile çocukluktan beri tanışıyoruz. Aile dostluğumuz vardı. Beni ekibe dahil ettiler." ifadelerini kullandı.
"3 BÖLÜMLÜK ŞANS VERİLDİ"
Ufak, "Eğitimim olmadığı için 3 bölümlük şans verdiler. 'Kendini kanıtlarsan devam edersin. Eğer kanıtlayamazsan diğer karakterler gibi ölürsün.' dediler. Neyse ki bana verilen şansı değerlendirdim." şeklinde sözlerine devam etti.