Kurtlar Vadisi'nin efsane isminden 19 yıl sonra gelen itiraf! 3 bölüm içinde diziden çıkacaktım ama...

2004 yılında Seyfo Dayı'nın yeğeni olarak Isparta'dan İstanbul'a gelen Güllü Erhan karakteri izleyiciler tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı. Ünlü oyuncu Erhan Ufak tarafından canlandırılan bu karakter kısa sürede dizinin en kilit karakterlerinden oldu. Dizide efsane bir karaktere hayat veren ünlü oyuncu katıldığı bir programda merak edilen soruları yanıtladı. Ufak, Güllü Erhan karakterinin kaderini belirleyen o anı da yıllar sonra ilk kez açıkladı.