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    • Magazin
    • 24.05.2023 13:28
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    • 24.05.2023 13:28
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    Arka Sokaklar'daki Çocuklar Duymasın detayı yıllar sonra ayyuka çıktı! Meğer iki oyuncu aynı anda...

    Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın dizisindeki "Haluk" karakteriyle yıllar önce büyük bir çıkış yakalamıştı. Ünlü oyuncunun Arka Sokaklar dizisiyle olan bağlantısı ise izleyicileri şaşırttı. 2002 yılında başlayan ve Özgür Ozan, Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisinde "Haluk" karakterini canlandıran Tamer Karadağlı, o dönemlerde Arka Sokaklar dizisinde de rol almıştı. Karadağlı'nın Arka Sokaklar'da eski rol arkadaşı Özgür Ozan'ı ziyaret ettiği sırada konuk oyuncu olarak sahne aldığı öğrenildi.

    Arka Sokaklar’daki Çocuklar Duymasın detayı yıllar sonra ayyuka çıktı!

    Arka Sokaklar'daki Haluk-Selami sahnesi 17 yıl sonra ortaya çıktı. Meğer Çocuklar Duymasın'dan sonra ilk kez orada karşılaşmışlar. Selami karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Özgür Ozan'ın Çocuklar Duymasın dizisindeki ayrılığının ardından Arka Sokaklar dizisine transfer olduğu bilinirken Karadağlı'nın da bir sahnede konuk oyuncu olarak yer aldığı ortaya çıktı. İddiaya göre Karadağlı, Özgür Ozan'ı sette ziyaret ettiği sırada çekimlerin de devam etmesi üzerine 20 saniyelik bir sahnede rol aldı.

    HALUK KARAKTERİYLE TANINMIŞTI

    Tamer Karadağlı'nın Arka Sokaklar dizisindeki bu kısa süreli rolü dizi hayranları arasında şaşkınlık yarattı. Karadağlı'nın özellikle Çocuklar Duymasın dizisiyle özdeşleşen "Haluk" karakteri, Türk televizyon tarihinin en ikonik karakterlerinden biri olarak kabul ediliyor.

    20 SANİYELİĞİNE KONUK OLDU

    Türk televizyonu için önemli bir yere sahip olan Tamer Karadağlı, oyunculuk kariyerine birçok dizi ve film projesiyle devam ediyor.

        Özellikle son yıllarda "Mucize Doktor" ve "Sefirin Kızı" gibi popüler dizilerde yer alan Karadağlı, izleyiciler tarafından büyük beğeni topluyor.

        Tamer Karadağlı'nın Arka Sokaklar dizisinin bir sahnesinde rol alması çoğu izleyiciyi şaşırtırken bazıları ise anlam veremedi.

        İddiaya göre Karadağlı eski rol arkadaşı Özgür OzanArka Sokaklar setinde ziyarete gitti.
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            Haberler Magazin Arka Sokaklar'daki Çocuklar Duymasın detayı yıllar sonra ayyuka çıktı! Meğer iki oyuncu aynı anda...
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