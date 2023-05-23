Yalı Çapkını seyircisine kazan kaldırtacak bir ayrılık kararı daha! Başrol oyuncusu sonunda değişiyor. Yalı Çapkını geçen hafta flaş gelişmelere sahne oldu. Dizide Fuat'ın ölüm haberinin ardından Korhan Ailesi büyük bir şok yaşadı. Özellikle Ferit, Fuat'ın kaybıyla yıkıldı. Cenaze töreninde Ferit'in duygusal bir çöküntü yaşaması herkesi etkiledi. Ancak bu zorlu süreçte Ferit'i teselli etmek için Halis Ağa, Seyran'ı affederek yalıya davet etti. Bu beklenmedik hareket dizinin yeni bölümünde büyük bir dönüm noktası olacak.