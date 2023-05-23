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    • Magazin
    • 23.05.2023 11:23
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    • 23.05.2023 11:23
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    Yalı Çapkını seyircisine kazan kaldırtacak bir ayrılık kararı daha! Başrol oyuncusu sonunda değişiyor

    Star TV'de yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde beklenmedik bir olay yaşandı. Fuat karakterinin ölümü Korhan Ailesi'ni derinden sarsarken dizinin takipçilerini de şoke etti. Cenaze töreni ise tam bir dram atmosferine sahne oldu. Yalı Çapkını'nın bu hafta yayınlanacak bölümü tam bir drama sahne olacak. Öte yandan diziye bir karakterin daha veda edeceğinin iddia edilmesi seyircide büyük bir şoka uğradı. Şimdi izleyiciler büyük bir heyecanla cuma akşamına odaklandı.

    Yalı Çapkını’nda bomba ayrılık iddiası!

    Yalı Çapkını seyircisine kazan kaldırtacak bir ayrılık kararı daha! Başrol oyuncusu sonunda değişiyor. Yalı Çapkını geçen hafta flaş gelişmelere sahne oldu. Dizide Fuat'ın ölüm haberinin ardından Korhan Ailesi büyük bir şok yaşadı. Özellikle Ferit, Fuat'ın kaybıyla yıkıldı. Cenaze töreninde Ferit'in duygusal bir çöküntü yaşaması herkesi etkiledi. Ancak bu zorlu süreçte Ferit'i teselli etmek için Halis Ağa, Seyran'ı affederek yalıya davet etti. Bu beklenmedik hareket dizinin yeni bölümünde büyük bir dönüm noktası olacak.

    PEŞ PEŞE VEDALAR!

    Öte yandan son zamanlarda babalık tartışmalarıyla gündeme gelen Orhan karakteri, dizinin sezon finali öncesi veda edecek.

    Orhan'ın yasak aşkı İfakat ile yaşadığı tutkulu ilişki, dizinin ilgi çeken noktalarından biriydi. Bu vedanın nasıl gerçekleşeceği ve Orhan'ın hikâyedeki etkisi ise merakla bekleniyor.

        Fuat'ın ölümüyle birlikte Gülgün karakteri de büyük bir travma yaşadı. Hastanede kendinden geçen Gülgün son bölümde İfakat ve Orhan'ı sarılırken görmüştü. Orhan'ın Ferit'e babalık dersi vermesi ve duygusal bir açıklama yapması ise izleyicileri duygulandırdı.

        Dizinin sezon finali öncesi Fuat'ın cenaze töreni, izleyicilere büyük bir dram yaşatacak gibi görünüyor. Korhan Ailesi, bu acı olayla birlikte zorlu bir sürece giriş yapacak ve ilişkileri üzerinde derin etkiler bırakacak.

        Öte yandan Asuman karakterini canlandıran Öznur Serçeler'in diziye veda edeceğinin iddia edilmesi başka bir şoka daha sebep oldu. Ardından da Afra Saraçoğlu'nun diziye veda edeceği söylentisi yayıldı.
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            Haberler Magazin Yalı Çapkını seyircisine kazan kaldırtacak bir ayrılık kararı daha! Başrol oyuncusu sonunda değişiyor
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