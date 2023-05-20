Alparslan Büyük Selçuklu'nun 2 yeni transferi diziye çağ atlattırır. Atmosferi değiştirmeye geliyorlar. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu pazartesi akşamları merakla izleniyor. Fenomen dizi 60. bölümde sezon finali yapmayı planlıyor. Barış Arduç'un yeni sezonda kadroda olmayacağı söylenen diziye 2 yeni oyuncu dahil oldu. "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisinin izleyiciler yeni oyuncu transferleriyle dizinin hikayesini ve atmosferini daha da zenginleştireceklerini ifade etti.
İKİ BOMBA TRANSFER!
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deniz Çatalbaş 57. bölümde kadın savaşçı rolünde diziye katılıyor. Çatalbaş, Diyojen'in sağ kolu olan Iraz Komutan karakterini canlandıracak.
Ayrıca güzel oyuncu TRT'nin yeni dijital kanalı olan tabii'nin Hür adlı iddialı dizisinde de başrol oyuncuları arasında yer alıyor.