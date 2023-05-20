Alparslan Büyük Selçuklu'nun 2 yeni transferi diziye çağ atlattırır. Atmosferi değiştirmeye geliyorlar. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu pazartesi akşamları merakla izleniyor. Fenomen dizi 60. bölümde sezon finali yapmayı planlıyor. Barış Arduç'un yeni sezonda kadroda olmayacağı söylenen diziye 2 yeni oyuncu dahil oldu. "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisinin izleyiciler yeni oyuncu transferleriyle dizinin hikayesini ve atmosferini daha da zenginleştireceklerini ifade etti.