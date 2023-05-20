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    • Magazin
    • 20.05.2023 17:39
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    • 20.05.2023 17:39
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    Alparslan Büyük Selçuklu'nun 2 yeni transferi diziye çağ atlattırır! Atmosferi değiştirmeye geliyorlar!

    Heyecanla beklenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümleri için oyuncu transferleri sürpriz bir şekilde duyuruldu. İlk sezonu büyük bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen dizi kadrosuna yeni yüzler katmaya devam ediyor. Son olarak 2 yeni transfer haberinin izleyiciler tarafından duyulması büyük bir heyecan yarattı. Şimdi izleyiciler büyük bir heyecanla gelecek hafta yayınlanacak bölümü bekliyor.

    Alparslan Büyük Selçuklu’dan 2 yeni transfer!

    Alparslan Büyük Selçuklu'nun 2 yeni transferi diziye çağ atlattırır. Atmosferi değiştirmeye geliyorlar. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu pazartesi akşamları merakla izleniyor. Fenomen dizi 60. bölümde sezon finali yapmayı planlıyor. Barış Arduç'un yeni sezonda kadroda olmayacağı söylenen diziye 2 yeni oyuncu dahil oldu. "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisinin izleyiciler yeni oyuncu transferleriyle dizinin hikayesini ve atmosferini daha da zenginleştireceklerini ifade etti.

    İKİ BOMBA TRANSFER!

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deniz Çatalbaş 57. bölümde kadın savaşçı rolünde diziye katılıyor. Çatalbaş, Diyojen'in sağ kolu olan Iraz Komutan karakterini canlandıracak.

    Ayrıca güzel oyuncu TRT'nin yeni dijital kanalı olan tabii'nin Hür adlı iddialı dizisinde de başrol oyuncuları arasında yer alıyor.

        Diziye ikinci sezon finalinden önce bir başka güzel oyuncu daha katıldı. Başarılı oyuncu Aslıhan Karalar, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Ermeni Prenses rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

        Genç ve yetenekli oyuncu Deniz Çatalbaş "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisinde önemli bir karaktere hayat verecek.

        Çatalbaş, izleyicileri etkileyen performansıyla dikkatleri üzerine çekti ve diziye katılmasıyla beklentileri yükseltti.
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            Alçaklığın evrensel tarihinde yeni bir sayfa açtılar
            Haberler Magazin Alparslan Büyük Selçuklu'nun 2 yeni transferi diziye çağ atlattırır! Atmosferi değiştirmeye geliyorlar!
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