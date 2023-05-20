4. sezon onayı alan Teşkilat'ta çifte veda sancısı! İki isimle birden yolları ayırıyorlar. TRT 1'in merakla takip edilen dizisi "Teşkilat", pazar akşamları seyircileri ekran başına kitlemeye devam ediyor. Şu ana kadar üç sezon boyunca başarılı bir performans sergileyen dizinin yeni sezonda da devam edeceği konuşuluyor. Öte yandan sezon finali öncesinde diziye iki ismin veda edeceği iddiası izleyicileri üzdü.