4. sezon onayı alan Teşkilat'ta çifte veda sancısı! İki isimle birden yolları ayırıyorlar. TRT 1'in merakla takip edilen dizisi "Teşkilat", pazar akşamları seyircileri ekran başına kitlemeye devam ediyor. Şu ana kadar üç sezon boyunca başarılı bir performans sergileyen dizinin yeni sezonda da devam edeceği konuşuluyor. Öte yandan sezon finali öncesinde diziye iki ismin veda edeceği iddiası izleyicileri üzdü.
İKİ SÜRPRİZ VEDA
Gazeteci Birsen Altuntaş, Gürkan Uygun ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın dizinin hayranlarını şaşırtacak bir şekilde diziden ayrılacağını duyurdu.
Başarılı performanslarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Gürkan Uygun ve Zeynep Tuğçe Bayat dizide dikkat çeken karakterlerine hayat veriyordu.