Teşkilat'ın yeni transferi diziyi uçuş moduna geçirir! Düşmanlığı kralını yapacaklar!

Teşkilat dizisi, izleyicileri her sezon heyecanlandırmaya devam ediyor. Yeni sezonda ise kadrosuna katılan başarılı oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Üç sezon boyunca hız kesmeden yoluna devam eden Teşkilat'ın son bölümlerinde Bayat'ın canlandırdığı Siyah İnci karakteri, izleyicilerin nefesini kesecek. Zeynep Tuğçe Bayat, daha önce Kuruluş Osman dizisinde Targun Hatun rolüyle büyük bir çıkış yakalamıştı.