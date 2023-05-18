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    • Magazin
    • 18.05.2023 14:53
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    • 18.05.2023 14:53
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    Teşkilat'ın yeni transferi diziyi uçuş moduna geçirir! Düşmanlığı kralını yapacaklar!

    Deniz Baysal ve Murat Yıldırım'ın başrolde yer aldığı Teşkilat dizisi yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Üç sezondur devam eden 'Teşkilat' dizisinin kadrosuna bomba bir isim dahil oldu. Murat Yıldırım ile Deniz Baysal'ın oynadığı 'Teşkilat' dizisinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Üç sezondur devam eden yapıma Zeynep Tuğçe Bayat dahil oldu. Bayat, 'Siyah İnci' karakteriyle dizideki yerini aldı. Kuruluş Osman'daki performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, şimdi de Teşkilat dizisinde farklı bir karaktere hayat veriyor.

    Teşkilat dizisinden flaş transfer!

    Teşkilat dizisi, izleyicileri her sezon heyecanlandırmaya devam ediyor. Yeni sezonda ise kadrosuna katılan başarılı oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Üç sezon boyunca hız kesmeden yoluna devam eden Teşkilat'ın son bölümlerinde Bayat'ın canlandırdığı Siyah İnci karakteri, izleyicilerin nefesini kesecek. Zeynep Tuğçe Bayat, daha önce Kuruluş Osman dizisinde Targun Hatun rolüyle büyük bir çıkış yakalamıştı.

    BOMBA TRANSFER!

    Dizide yabancı bir ajan olan "Siyah İnci" karakterini ise güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat canlandırıyor.

    Zeynep Tuğçe Bayat daha önce Kuruluş Osman'da Targun Hatun olarak seyirci karşısına çıktı.

        Asıl adı 'Suzanne' olan Siyah İnci, gençlik yıllarından itibaren yeteneğiyle dizide tüm herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

        Kendi başarısının da farkında olan Suzanne yalnızca kendi menfaati doğrultusunda çalışmaya başlar.

        Hartley'in planlarını gerçekleştirmesine yardımcı olmak için Türkiye'ye gelen 'Siyah İnci' aynı zamanda Ömer ve Zehra'nın geçmişindeki büyük sırrın da kilit ismidir.
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            İGA Art Sanat
            Haberler Magazin Teşkilat'ın yeni transferi diziyi uçuş moduna geçirir! Düşmanlığı kralını yapacaklar!
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