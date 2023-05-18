Al Sancak dizisinde Gülsim Ali depremi! Hiç kimse bunu beklemiyordu!

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alan Al Sancak izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Şüphesiz dizinin en iddialı isimlerinden birisi de Nadia rolündeki Gülsim Ali. Güzel oyuncu dizide Nadia Vanova karakteriyle dikkat çekmeyi başardı. İzleyiciler Gülsim Ali ile ilgili dikkat çeken bir detay fark etti.