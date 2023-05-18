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    • Magazin
    • 18.05.2023 16:28
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    • 18.05.2023 16:28
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    Al Sancak dizisinde Gülsim Ali depremi! Hiç kimse bunu beklemiyordu!

    Yakın zamanda başlayan ve Uğur Güneş ile Gülsim Ali İlhan'ın başrollerini paylaştığı Al Sancak dizisi, yeni bölümüyle seyircinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Perşembe akşamları yayınlanan dizi hikayesi ve oyuncu kadrosuyla seyircilerden olumlu tepkiler alıyor. Rakipleri arasında iddialı bir konumda olan dizi reyting sıralamasında da dikkat çekiyor. İzleyiciler şimdi büyük bir heyecanla bu hafta yayınlanacak bölümü bekliyor. Yeni bölümde herkesin dikkatini çekecek bir gelişme yaşanacak.

    Al Sancak dizisinde Gülsim Ali şoku!

    TRT 1 ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alan Al Sancak izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Şüphesiz dizinin en iddialı isimlerinden birisi de Nadia rolündeki Gülsim Ali. Güzel oyuncu dizide Nadia Vanova karakteriyle dikkat çekmeyi başardı. İzleyiciler Gülsim Ali ile ilgili dikkat çeken bir detay fark etti.

    Al Sancak Nadia karakteri başlayan yeni diziyle birlikte popüler oldu. Oyuncu Gülsim Ali İlhan 19 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan Al Sancak dizisi ile ekranlara geri döndü.

    Uğur Güneş ve güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan'ın başrollerinde yer aldığı Al Sancak yeni bölüm ile seyircinin karşısına çıktı.

        Her bölümüyle sosyal medyada da büyük ses getiren Al Sancak, izleyicilerin yüreklerine dokunmayı başarıyor.

        Gülsim Ali İlhan, oyunculuğuyla olduğu kadar setteki enerjisi ve neşesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Al Sancak dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan genç oyuncu, set arkadaşlarıyla olan yakın dostluklarıyla da adından söz ettiriyor.

        Al Sancak Nadia'ya hayat veren güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan rolüne çok odaklanamadı ve Dilek karakterini hatırlatmasıyla dikkat çekti.

            Sosyal medyada bu duruma dikkat çeken izleyiciler konu hakkında pek çok yorum yaptı. Güzel oyuncu Gönül Dağı, Payitaht Abdülhamid ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol alan oyuncu 2012 yılında oyunculuğa adım atmıştı.
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            İGA Art Sanat
            Haberler Magazin Al Sancak dizisinde Gülsim Ali depremi! Hiç kimse bunu beklemiyordu!
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