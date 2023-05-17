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    • Magazin
    • 17.05.2023 12:35
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    • 17.05.2023 12:35
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    Gönül Dağı'ndaki bu ayrılığa mendil dayanmaz! Gidişiyle asıl felaketi başlatacaklar!

    TRT 1 ekranlarında cumartesi günleri milyonlarla buluşan Gönül Dağı dizisinde yaşanan son gelişmeler seyircilerin dikkatini çekti ve heyecanla takip etmelerine neden oldu. Ancak, diziye ilişkin kulislerde dolaşan bomba bir iddia, izleyicileri şaşırttı. Bu iddiaya göre, dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan ünlü bir oyuncu yeni bölümlerde diziden ayrılacak. Ayrıca dizide başka oyuncuların da ayrılacağı iddiası da büyük şaşkınlık yarattı.

    Gönül Dağı’nda flaş ayrılık iddiası!

    Gönül Dağı dizisinde yaşanan son gelişmeler seyirciyi ekran başına kilitledi. Bir süredir ekranlarda olmayan diziyle ilgili kulislerde bomba bir ortaya atıldı. Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda olan ünlü oyuncunun yeni bölümlerde diziye veda eden isim olacağı iddiası seyirciyi şok etti. Öte yandan dizide başka ayrılıkların yaşanacağı iddiası şaşkınlık yarattı. Gelecek bölümlerde ortaya atılan bu iddiaların doğru olup olmadığı tek tek ortaya çıkacak.

    BOMBA İDDİA

    Son olarak 97. bölümüyle ekranlara gelen Gönül Dağı dizisinde yaşanan son gelişmeler seyirciyi ekran başına kilitliyor.

    Gönül Dağı'nda bomba gelişmeler yaşanırken kulislerde konuşulan son söylentiler izleyicilerin canını sıktı.

        Öte yandan dizide başka ayrılıkların yaşanacağı iddiası şaşkınlık yarattı. Gelecek bölümlerde ortaya atılan bu iddiaların doğru olup olmadığı tek tek ortaya çıkacak.

        Kulislerde son günlerde kulaktan kulağa gezen gelişmelere göre, Asuman rolündeki Hazal Çağlar diziye veda edeceği iddia ediliyor.

        ASUMAN'I YIKAN GELİŞME!

        Amcaoğulları, beklenmedik bir şekilde zor bir süreç yaşamaktadır. İnşaat işleriyle uğraşırken bir yandan da roket geliştirme çalışmalarına devam etmektedirler. Bu yoğunluk içinde sürpriz bir ziyaretçi gelir.

            Asuman ve Cemile'nin aşermesi üzerine Pekin ördeği bulunamaz ve Ramazan ile Veysel panik içinde onu ararlar.

            Selami, Garip'in müzik yapmasını isteyen inatçı yapımcıyla anlaşmazlık yaşar. Bu durumda Selami müziğe küserken, Keriman ise kontrolü eline alır. Rıfat ve Mihriban ise yeni bir tedavi yöntemini denemeye karar verirler.
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            İGA Art Sanat
            Haberler Magazin Gönül Dağı'ndaki bu ayrılığa mendil dayanmaz! Gidişiyle asıl felaketi başlatacaklar!
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