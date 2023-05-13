Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni transferi diziye altın çağını yaşatır! Aylardır beklenen ismi getirdiler!

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni transferi diziye büyük şans getirir. Aylardır beklenen ismi getirdiler. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni transferleri izleyicileri heyecanlandırmaya devam ediyor. Dizinin kadrosuna yeni katılan ünlü oyuncular izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son olarak Engin Benli'nin Tatavlalı karakteri büyük bir beğeni topladı. Diziye gelen oyuncuların yanı sıra diziye yeni katılacak oyuncular da merakla bekleniyor. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümlerinde heyecan tavan yaparken yeni transferler diziye büyük heyecan kattı.