Fast and Furious 10 ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler olacak? Hızlı ve Öfkeli 10 ne zaman vizyona girecek 2023?

Hızlı ve Öfkeli filmi için aramalar hız kazandı. Geniş bir izleyici kitlesine sahip, en uzun seri filmlerden biri olan Hızlı ve Öfkeli, son olarak 2021 yılında serinin 9. filmiyle izleyicilerle buluşmuştu. Yakın zamanda vizyona girecek Hızlı ve Öfkeli 10 filminin karakter afişleri yayınlandı. Peki, Hızlı ve Öfkeli 10 ne zaman vizyona girecek? Fast and Furious 10 ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler olacak? İşte konu hakkında detaylar...