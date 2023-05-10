Gönül Dağı'nın yeni Dilek'ine selam verin! Herkes başrolü birden o çıkageldi!

Cumartesi günleri izleyicisiyle buluşan fenomen dizi Gönül Dağı'nda bomba bir gelişme yaşandı. Gönül Dağı'nın son bölümünde heyecan dolu gelişmeler peş peşe meydana gelirken 95. bölümüyle ekranlara gelen dizide Gedelli'de bayram sevincinin yanına Kenan ile Elif'in düğün sevinci de eklendi. Öte yandan son haftalarda yaşanan geri dönüş olayı kasabaya renk kattı.
GERİ DÖNDÜ
Öte yandan Selma karakteriyle diziye tekrar giriş yapan güzel oyuncu Melis Sevinç'in kasabaya dönüşü herkesi şok etti.
Bilindiği gibi Selma öğretmen karakteri kasabaya veda etmiş ve bu gelişme herkesi bir hayli şaşırtmıştı.