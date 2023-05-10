Hızlı ve Öfkeli filmi için aramalar hız kazandı. Geniş bir izleyici kitlesine sahip, en uzun seri filmlerden biri olan Hızlı ve Öfkeli, son olarak 2021 yılında serinin 9. filmiyle izleyicilerle buluşmuştu. Yakın zamanda vizyona girecek Hızlı ve Öfkeli 10 filminin karakter afişleri yayınlandı. Peki, Hızlı ve Öfkeli 10 ne zaman vizyona girecek? Fast and Furious 10 ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler olacak? İşte konu hakkında detaylar...
2021 yılında vizyona giren ve gişe rekoru kıran Hızlı ve Öfkeli serisinin devam filmi yakında izleyiciyle buluşacak. Seriyi bitirecek iki bölümlük finalin ilki olan Hızlı ve Öfkeli 10 filminden karakter afişleri yayınlandı.
19 Mayıs 2023 tarihinde vizyona girecek olan Hızlı ve Öfkeli 10 filmi, çekirdek kadrosu ve yeni karakterleriyle güçlü bir şekilde ilerliyor.
Yönetmenliğini Louis Leterrier'ın yaptığı Hızlı ve Öfkeli 10'da rollerine yeniden dönen oyuncular arasında Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena, Scott Eastwood, Helen Mirren ve Charlize Theron yer alıyor.