Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 09.05.2023 23:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.05.2023 23:51
    ABONE OL

    Son dakika: Kibariye'ye noldu, düştü mü, nasıl düştü? Kibariye sağlık durumu nasıl? İşte son durumu...

    Ünlü şarkıcı Kibariye Mersin'de verdiği konserde düştü. Hastaneye kaldırılan Kibariye'nin sağlık durumu merak ediliyor. Peki Kibariye'ye noldu, düştü mü, nasıl düştü? Kibariye sağlık durumu nasıl? İşte son durumu...

    Son dakika: Kibariye’ye noldu, düştü mü, nasıl düştü?

    Mersin'de halk konseri için sahneye çıkan şarkıcı Kibariye hayatının şokunu yaşadı. Ünlü şarkıcı, hayranını engellemek isteyen güvenlik görevlisinin teması ile sahneden düştü. 62 yaşındaki şarkıcının sağlık durumu merak konusu oldu. Peki Kibariye'ye noldu, düştü mü, nasıl düştü? Kibariye sağlık durumu nasıl?

    KİBARİYE'YE NE OLDU, DÜŞTÜ MÜ, NASIL DÜŞTÜ?

    Son dakika magazin haberleri... Mersin'de konser veren sarkıcı Kibariye sahneden düştü.

    KİBARİYE SAHNEDEN DÜŞTÜ I VİDEO İZLE

    SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Hemen ambulansla hastaneye kaldırılan sanatçının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    VİDEO GÜNDEM OLDU

    Ünlü sanatçı Kibariye konser vermek üzere Mersin'e geldi. Mersin Millet Bahçesi alanında sahne alan ünlü sanatçı şarkı söylediği sırada talihsiz bir olay yaşadı. şarkı arasında oynamak isteyen Kibariye bir anda sahneden yere düştü.

    Olay sonucu baygınlık geçiren Kibariye hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu hakkında gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

    Öte yandan sahnede yaşanan kaza anında, Kibariye'nin düştüğünü gören seyircilerin şaşkınlığı kameralara yansıdı.

    KİBARİYE KİMDİR?

    Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, 10 Ağustos 1960 yılında Manisa'nın Akhisar ilçesi Kapaklı köyünde doğdu. Daha sonra 8 kardeşi oldu. Ailesi pamuk ve tütün toplayıcılığı ile geçinen Kibariye, maddi sorunlar nedeniyle okula gidemedi. İlk olarak Akhisar'da bir gazinoda sahne aldı. Kısa süre sonra aynı gazinoda çalışan bir arkadaşının aracı olmasıyla 1974'te İzmir'e gitti. 1974'te yine aynı "Çağlayan Saz"a gitti ve sahne aldı.

        1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Gazinocu Turgut Akyüz tarafından çok beğenilen Kibariye gazinosunda sahne almaya başladı. Bir teklif yılbaşı gecesi (1981) TRT Televizyonundan gelir. 1982'de ilk kez bir sinema filminde rol aldı.

        Kibariye Kim Bilir adlı parça ile çıkış yakalar ve 1981'den 1990'lara 21 albüm yaptı. İlk show programı "Darısı Başınıza" isimli eğlence programı ile Kanal 6 ile başladı daha sonra "Eğlen Coş İşte Kiboş" ismi ile devam etti. Star TV'de "Kibariye Show" ve son olarak TGRT'de yapılan program ile sona erdi. Ardından 2011 yılı Ekim ayında Kanaltürk'te Kibariye isimli programa başladı. 3 Ocak 2017 itibarı ile Fox TV'de "Ben Söylerim" adlı ses yarışmasında jüri üyeliği yapmıştır. Son olarak Oryantal Star yarışmasında jürilik yaptı.

        21 Aralık 1979'da Tunay Ürek ile evlendi. Çift 1996 yılında boşandı. 1999 yılında İkinci evliliğini Ali Küçükbalçık ile yapan Kibariye'nin bu evliliğinden Birgül adlı bir kızı vardır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Togg Araç Finansmanı
        Haberler Magazin Son dakika: Kibariye'ye noldu, düştü mü, nasıl düştü? Kibariye sağlık durumu nasıl? İşte son durumu...
            loading
            SON DAKİKA