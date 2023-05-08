Diriliş Ertuğrul'u aratmayacak dizi geliyor! Kimse bunu beklemiyordu! 5 yıl sonra ilk kez duyurdular

Diriliş Ertuğrul dizisinin yerini alacak yeni dizi Bir Fetih Ülküsü Kızılelma, Fatih Sultan Mehmet dönemini konu alacak ve TRT Dijital'de yayınlanacak. İlk sezonu sekiz bölümden oluşacak olan dizi, 2019'da sona eren Diriliş Ertuğrul dizisinin yerini alarak büyük bir ilgiyle karşılanmayı hedefliyor. Dizinin ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak dizi için çalışmaların başladığı biliniyor.