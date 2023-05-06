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    • Magazin
    • 06.05.2023 11:07
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    • 06.05.2023 11:10
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    Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni transferi diziye vites yükseltirir! Hasımlığın kralını yapacaklar!

    atv'nin başarılı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş giderek artıyor. Dizinin yeni bölümlerde heyecan tavan yaparken, yeni transferler ve ünlü oyuncuların katılımıyla izleyicilere renkli anlar yaşanıyor. Kadroya yakın bir zamanda dahil olan ünlü oyuncu Engin Benli de Tatavlalı karakteriyle izleyiciden tam not aldı. Engin Benli'nin Tatavlalı karakteriyle diziye dahil olması Cezayir ve Tatavlalı düşmanlığı arasındaki gerilimli bir savaş başlamasına neden oldu. Seyirciler büyük bir heyecanla gelecek salı günü yayınlanacak bölüme kilitlendi. Gelecek hafta yayınlanacak bölümde ortalık iyice karışacak ve yaşanacak bir olay izleyiciler çok şaşırtacak.

    Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni transferi tam not aldı!

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni transferleri izleyicileri heyecanlandırmaya devam ediyor. Dizinin kadrosuna yeni katılan ünlü oyuncular izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son olarak Engin Benli'nin Tatavlalı karakteri büyük bir beğeni topladı. Diziye gelen oyuncuların yanı sıra diziye yeni katılacak oyuncular da merakla bekleniyor. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümlerinde heyecan tavan yaparken yeni transferler diziye büyük heyecan kattı. Sosyal medyada " Gelişiyle hasımlığın kitabını yazdılar!" yorumları yapıldı.

    DİZİYE RENK KATTI

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla beklenmeye başladı. Dizinin yeni bölümlerinde heyecan tavan yaparken yeni transferler heyecana neden olmaya devam ediyor.

    Diziye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan katılan isimler dikkat çekerken yeni isimler kadroya tek tek dahil ediliyor.

        YENİ ROLÜ ÇOK KONUŞULDU

        EDHO'da Yaman Korkmaz karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Engin Benli Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki Tatavlalı karakteriyle izleyiciden yine tam not almayı başardı.

        CEZAYİR KAYIKÇININ PEŞİNDE!

        Cezayir, bilinmez düşmanı Kayıkçı'ya ulaşmak için düşmanlarıyla ittifak yapmak zorunda kalır. Cezayir, Kayıkçı'yı kendi alanına çekebilmek adına önemli birini yem olarak kullanır.

        Kayıkçı, Cezayir ve arkadaşlarının tuzağını anlar. Kayıkçı daha güçlü olduğunu düşünür ve Cezayir'e karşı saldırıya geçer. Bu çatışma sırasında Cezayir, Kayıkçı'ya ulaşabilmek için kendi hayatını tehlikeye atar.
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            Haberler Magazin Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni transferi diziye vites yükseltirir! Hasımlığın kralını yapacaklar!
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