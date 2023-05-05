Gönül Dağı'nın yeni transferi diziye doping etkisi katar. Gedelli'yi karman çorman etmeye getirdiler. Sevilen televizyon dizisi Gönül Dağı'na yeni bir isim daha katıldı. Her cumartesi izleyicisiyle buluşan dizi, usta sanatçı Ayten Uncuoğlu'nu kadrosuna dahil etti. Ünlü oyuncu dizide Dişçi Musa'nın arkadaşı Azize karakterini canlandırmaya başladı.
SÜRPRİZ TRANSFER
Dişçi Musa'nın arkadaşı olarak diziye katılan Azize karakterinin nasıl birisi olacağı izleyicinin merak ettiği tek soru oldu.
Azize karakteri, huzurevinde yaşayan ve çiçeklere düşkünlüğüyle dikkat çeken bir karakter olarak diziye katıldı.