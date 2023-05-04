Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 04.05.2023 15:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.05.2023 15:09
    ABONE OL

    Teşkilat dizisine şapkadan büyük sürpriz çıktı! Seyirciler o sahnenin etkisinden bir türlü çıkamadı!

    TRT 1 ekranlarında pazar günleri yayınlanan Teşkilat dizisi heyecan dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Dizinin son bölümünde heyecan giderek artarken Efkar Baba (Hasan Atmaca) ile Ömer'in karakterlerinin akıbeti merak edildi. Efkar Baba'nın Zehra'ya açıkladığı gerçek herkesi şoke etti. İzleyiciler o anları büyük bir heyecanla izledi. Bölümün ardından seyirciler şimdi yeni bölümde yaşanacak gelişmelere odaklandı.

    Teşkilat dizisine şapkadan büyük sürpriz çıktı!

    Teşkilat dizisine şapkadan büyük sürpriz çıktı. Seyirciler o sahnenin etkisinden kurtulamadı. TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Teşkilat dizisinde aksiyon hız kesmeden devam ediyor. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Deniz Baysal Yurtçu'nun başrollerinde yer aldığı dizisinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Efkar Baba, Ömer ile ilgili gerçeği aylar sonra ilk kez açıklayınca Zehra büyük bir şok geçirdi.

    GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

    Efkar Baba'nın Zehra'ya açıkladığı gerçek herkesi şoke etti. İzleyiciler o anları büyük bir heyecanla izledi.

    Efkar Baba, Zehra'ya Ömer'in olduğunu söyleyince izleyiciler büyük bir şokla karşı karşıya kaldı. Öte yandan Gürkan Uygun'un diziye veda edip etmeyeceği de merak ediliyor.

        Henüz ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un diziye veda edip etmeyeceği belli olmadı. Yeni bölümde tüm soruların yanıt bulması bekleniyor.

        YENİ SEZONDA DİZİYE KATILAN İSİMLER

        Murat Yıldırım

        Levent Can

        Yunus Emre Yıldırımer

        Cansu Tuman

        Ebru Nil Aydın

        Ergün Metin

        "MOTİVE OLDUK"

        Deniz Baysal Yurtçu dizinin yeni sezon çekimleri hakkında açıklamalarda bulundu. Baysal, "Teşkilat yorucu bir dizi. Aksiyon olduğu için çok mutluyuz.

            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Emlak Konut
            Haberler Magazin Teşkilat dizisine şapkadan büyük sürpriz çıktı! Seyirciler o sahnenin etkisinden bir türlü çıkamadı!
                loading
                SON DAKİKA