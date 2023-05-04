Teşkilat dizisine şapkadan büyük sürpriz çıktı! Seyirciler o sahnenin etkisinden bir türlü çıkamadı!

Teşkilat dizisine şapkadan büyük sürpriz çıktı. Seyirciler o sahnenin etkisinden kurtulamadı. TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Teşkilat dizisinde aksiyon hız kesmeden devam ediyor. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Deniz Baysal Yurtçu'nun başrollerinde yer aldığı dizisinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Efkar Baba, Ömer ile ilgili gerçeği aylar sonra ilk kez açıklayınca Zehra büyük bir şok geçirdi.